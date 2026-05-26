"Demasiado novos." Juiz não decreta prisão para adolescentes que violaram duas raparigas

As penas leves, sem tempo de prisão, de três rapazes adolescentes que violaram duas raparigas no Reino Unido estão a causar polémica naquele país, com acusações ao sistema de justiça de estar a ser demasiado brando. O juiz considerou que os rapazes eram “muito jovens”, tinham um baixo nível de inteligência, uma “compreensão limitada do consentimento” e que “a pressão dos pares teve um papel importante no que aconteceu”.

O próprio primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, considerou o caso "angustiante" e afirmou que "há dúvidas quanto à sentença".

Em novembro de 2024 e janeiro do ano passado, duas raparigas foram violadas em dois incidentes separados em Fordingbridge, no condado de Hampshire, Reino Unido. No primeiro ataque, uma rapariga de 15 anos foi violada por dois rapazes, ambos com 14 anos na altura.

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No segundo caso, três rapazes ameaçaram uma rapariga de 14 anos com uma faca e dois deles violaram-na. Durante o ato, os outros incentivavam o crime e filmavam as agressões.

Os dois rapazes agora com 15 anos foram condenados a ordens de reabilitação juvenil de três anos e sujeitos a supervisão e vigilância intensivas (ISS). O terceiro rapaz, de 14 anos, recebeu uma ordem de reabilitação juvenil de 18 meses.

O caso será reanalisado por um tribunal de recurso, depois de as famílias das vítimas terem recorrido da decisão. A família acredita que a justiça acabará por prevalecer.

"Nenhum de vocês precisa de ir para a prisão hoje"

Na primeira instância, o juiz Nicholas Rowland afirmou que quis “evitar criminalizar estas crianças desnecessariamente".

