Polícia discriminou jovem por ser branco? Morte de Nowak reacende polémica sobre racismo no Reino Unido

As imagens deram nova vida à história. A morte do jovem Henry Novak, em Southtampton, já aconteceu no ano passado. O homicida foi detido e condenado a pelo menos 21 anos de cadeia, mas o caso explodiu na sociedade britânica recentemente. A razão: um vídeo de uma "bodycam". Nele vê-se a detenção da vítima, de 18 anos, depois de ter sido esfaqueada por um britânico shik. Foi algemado pelas autoridades enquanto agonizava até à morte. O agressor acusou a vítima de racismo, e a polícia acreditou.

A sociedade britânica está revoltada com a atuação da polícia e há uma discussão intensa. Os últimos anos — em que ocorreram vários casos nos quais agentes da autoridade foram acusados de atuações xenófobas e racistas —, condicionaram a atuação dos polícias que detiveram Nowak?

O caso já chegou a política com uma luta entre extremos no controlo da narrativa. Nas ruas, as manifestações irrompem um pouco por todo o Reino Unido.

Quem era Henry Nowak?

O jovem de 18 anos estava apenas há alguns meses no primeiro ano de contabilidade e finanças do ensino superior quando foi morto a caminho do alojamento em Southampton, a 3 de dezembro do ano passado.

Por que está o caso a chocar a sociedade britânia?

Henry Nowak disse repetidamente aos agentes que tinha sido esfaqueado. Ainda assim, foi algemado pela polícia depois de o assassino, Vickrum Digwa, ter alegado falsamente ter sido vítima de abuso racial.