"Temos de ajudar as pessoas com a redução dos preços da energia”, diz primeiro-ministro do Luxemburgo

O primeiro-ministro do Luxemburgo, Luc Frieden, afirma que a comunidade portuguesa no país é “muito maior do que os números indicam”. Em entrevista à Renascença, durante a visita oficial de António José Seguro ao Luxemburgo, o chefe de Governo do país com o maior PIB per capita do mundo elogia a integração dos portugueses na sociedade. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

"Ficamos felizes por serem pessoas que amam o nosso país, que continuam a amar Portugal", afirma Luc Frieden. O democrata-cristão venceu as eleições em 2023 e, sem maioria no Parlamento, convidou o principal opositor para um Governo de coligação. Nesta entrevista afirma que é sempre “preferível” ter maioria no Parlamento e vinca que a democracia “também exige respeito pela oposição”. Sobre a escalada de preços na energia, o primeiro-ministro do Luxemburgo vinca que é preciso “ajudar as pessoas e as empresas” e aconselha os países europeus em apostar na redução dos preços. Pode ouvir esta entrevista (dobrada em português) ou ler na íntegra mais abaixo.



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Os portugueses representam aqui mais de 10% da população. Sendo primeiro-ministro deles, o que significa a visita do Presidente e primeiro-ministro de Portugal? Os portugueses fazem parte da sociedade luxemburguesa. A visita do Presidente da República Portuguesa, acompanhado pelo Primeiro-Ministro, é uma grande alegria para nós e para eles. Portugal não é apenas um país parceiro, é um amigo. Os portugueses são luxemburgueses e, no fundo, os luxemburgueses também são portugueses. Para nós, é como uma família que se reúne. Aqui no Luxemburgo, as eleições para o Parlamento português foram ganhas pelo partido de direita radical, o Chega. Tem receio que os eleitores portugueses votem na ADR [partido semelhante no Luxemburgo] nas próximas eleições? É-me muito difícil avaliar a escolha dos eleitores portugueses e não podemos interferir na política interna de Portugal. O que nos importa é que Portugal seja um país pró-europeu, que seja uma democracia funcional. Creio que, pelo que tenho ouvido nos conselhos europeus através do Primeiro-Ministro, é esta escolha pró-europeia, esta escolha de reforçar as relações entre o Luxemburgo e Portugal, que nos interessa. Não creio que a escolha eleitoral dos portugueses no Luxemburgo indique uma escolha contrária.

Na última semana, o Governo do Luxemburgo chegou a acordo com os sindicatos para um acordo laboral. Em Portugal estamos há mais de um ano em negociações. Tem algum conselho para o primeiro-ministro português? A situação geopolítica e económica internacional é muito difícil. Todos os governos da Europa, e a nível mundial, enfrentam dois grandes desafios: a inflação crescente e o aumento dos preços da energia, ambos como resultado da guerra no Médio Oriente e na Ucrânia. Cada país precisa de encontrar uma solução. É claro que precisamos de ajudar as empresas e as pessoas. O que fizemos foi tentar conter a inflação, manter ou estabilizar os preços da energia e proteger os postos de trabalho. Assim, através do orçamento do Estado, tentamos apoiar tanto as pessoas como as empresas, e talvez estes sejam caminhos que outros governos possam explorar. Tal como nós, inspirámo-nos em medidas implementadas no estrangeiro, como a redução dos preços da energia. Referiu os preços da energia. A União Europeia pode dar uma resposta conjunta e tentar, por exemplo, limitar os preços da energia para controlar a inflação? A Europa pode certamente definir as orientações. Tenho de elogiar a Europa por também estar a planear medidas de apoio às empresas. Os apoios do Estado podem ser estruturados temporariamente de forma ligeiramente diferente. Isto também se aplica aos agricultores, que também estão a sofrer com os preços dos fertilizantes. A Europa pode fornecer orientações, mas as medidas fiscais e orçamentais devem ser tomadas a nível nacional.

Aqui no Luxemburgo conseguiu formar maioria no Parlamento ao vencer eleições, mas também ao integrar o seu adversário derrotado no Governo [Xavier Bettel, antigo primeiro-ministro, é agora Ministro dos Negócios Estrangeiros]. É uma solução melhor do que governar sem maioria no Parlamento? Creio que é sempre mais fácil ter uma maioria no Parlamento do que um governo minoritário. O Luxemburgo tem uma tradição de governos de coligação. Creio que, sempre que possível, um governo maioritário é obviamente preferível. Orgulho-me de liderar um governo unido em torno de princípios sólidos e com uma maioria consistente no Parlamento, mas esta é também a escolha dos eleitores. Em 2023, os eleitores votaram claramente por uma coligação entre o partido que dirijo e o partido dos liberais do vice-primeiro-ministro. Em Portugal não temos maiorias parlamentares desde 2024. O primeiro-ministro do Luxemburgo aconselha Luís Montenegro a tentar maioria no Parlamento para suportar o Governo? Cada situação política é diferente. Recentemente foram formados governos minoritários noutros países europeus, como nos Países Baixos - um país geograficamente próximo de nós -, ou na Dinamarca, onde tem sido difícil formar um governo maioritário. São tempos difíceis para a democracia. No entanto, a democracia é a garantia da liberdade, da liberdade de expressão, a voz de todos deve ser ouvida, mas a democracia também exige respeito pela oposição e cooperação. Quando o mundo se encontra numa situação tão difícil, nós, países europeus, devemos manter-nos fiéis aos nossos valores, nomeadamente, aos valores da democracia e da liberdade, é essa a força da Europa. Acredito que Portugal compreende verdadeiramente o significado da democracia, os portugueses bateram-se pela democracia, lutaram por se tornarem membros da União Europeia, têm uma democracia funcional, é um país pró-europeu e um amigo tão próximo do Luxemburgo. Falou há pouco dos números dos portugueses no Luxemburgo, de facto, a população luxemburguesa tem hoje um número muito elevado de portugueses. 25% dos luxemburgueses com dupla nacionalidade têm nacionalidade portuguesa. Com a introdução da dupla nacionalidade, há cerca de 20 anos, muitos portugueses já se tornaram luxemburgueses. A comunidade portuguesa no Luxemburgo é muito maior do que os números indicam. Ficamos felizes por serem pessoas que amam o nosso país, que continuam a amar Portugal e que abraçam a democracia europeia.