As três fugas iranianas de Lara, uma portuguesa entre duas guerras

A partir do Congo, a mãe de Lara tentava mobilizar apoio consular para a filha. A 2 de março, escreveu um email ao Gabinete de Emergência Consular a pedir alternativas para uma possível evacuação via Istambul na Turquia. Lara estava num país sem embaixada portuguesa e por isso o caso foi encaminhado para a Embaixada de Portugal em Abu Dhabi, cuja secção consular abrange o Iraque.

A situação complicava-se também nos Emirados Árabes Unidos, devido a ataques de retaliação iraniana e fecho do espaço aéreo. A representação diplomática portuguesa pediu então dados de identificação e contactos à mãe de Lara Sabra, cada vez mais inquieta com a situação da filha.

À medida que o Iraque ia ficando cada vez mais explosivo sobretudo no Norte, Isabel Sabra ia multiplicando pedidos de ajuda quase diários, por escrito, solicitando uma retirada terrestre da filha num quadro de grande tensão. Se Lara quisesse sair pela Turquia, teria sempre de passar pelo Curdistão de onde emergia outra frente de conflito. Curdos e iranianos começaram a atacar-se mutuamente num país onde existem bases norte-americanas, também alvo de ofensivas iranianas.

“As pessoas diziam-nos que a estrada para Istambul não era segura e que devíamos esperar. E que talvez o aeroporto pudesse reabrir. Por isso, ficámos à espera”. A espera de Lara duraria quase um mês.

Encruzilhada no Iraque

Os ataques ao Irão aconteceram no coração do Ramadão. Najaf vivia em pleno o jejum diurno da fé muçulmana, que não foi fácil também para a xiita Lara Sabra. “A comida em Najaf e no Iraque não é como a que costumamos comer. Eles comem muito arroz e comida não muito saudável. Não estávamos habituados a isso”. Foram 15 dias em que Lara andou a tentar encontrar comida adequada aos seus hábitos na cidade santa iraquiana.



Ao jejum da fé muçulmana, juntou-se o medo de não conseguir sair do Iraque. “Estávamos preocupados. Será que o aeroporto iria abrir? Deveríamos ir para a Turquia? Não sabíamos exatamente o que fazer”. Lara tinha três opções para regressar ao Congo, incluindo esperar a abertura do aeroporto em Najaf. Como esta se foi dissipando, sobraram duas alternativas terrestres.

“Surgiu uma hipótese de irmos de carro para o Azerbaijão ou para a Arménia”. Lara e os amigos rejeitaram o cenário quando entenderam que a única opção de regressar ao Líbano – e ao Congo, no caso de Lara – passava por Istambul. “A outra opção era ir para a Turquia de carro. Era a mais provável. Mas as pessoas aconselhavam-nos a não ir, porque talvez houvesse bombardeamentos na estrada. Os lugares por onde íamos passar não são realmente seguros. Tínhamos de passar por Erbil, no Curdistão e ir para Mossul, onde, naquela altura, havia atentados”.

Isabel Sabra ainda recebeu emails da embaixada portuguesa em Abu Dhabi a pedir detalhes sobre o “plano e o percurso previsto para a saída” de Lara do Iraque. No dia 13 de março, a mãe de Lara começou a desesperar com as respostas que obtinha quando pedia ajuda para o percurso até à fronteira com a Turquia. “A minha filha não tem qualquer plano de saída. Não há voos de Bagdad nem de Najaf. Daí fazermos apelo ao serviço consular de Portugal”, respondeu Isabel, por escrito.