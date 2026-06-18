Embaixadora do Paquistão: "Temos de respeitar a lei. Digo à minha comunidade para aprenderem a língua"

A embaixadora do Paquistão em Portugal assume que a comunidade paquistanesa está mais ansiosa com as novas regras da imigração, mas garante que os paquistaneses continuam a “respeitar a lei do país” e que estão a acatar as ordens de abandono emitidas pela AIMA.

Na primeira entrevista desde que assumiu o cargo – e no gabinete onde mantém um exemplar das centenas de bolas oficiais do Mundial 2026, produzidas no Paquistão –, Aisha Farooqui conversou com a Renascença sobre as dificuldades na integração de imigrantes, mas também deixou avisos à própria comunidade: “Têm de aprender a língua”.

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Sobre o Médio Oriente, acusa Israel de ser uma “pedra no sapato” e diz que o mundo “não esquece os horrores de Gaza”, sugerindo até que a Europa e os Estados Unidos têm de refletir sobre a relação com o parceiro judaico.

Já quanto ao risco de uma guerra com a Índia, a embaixadora avisa que estamos “mais perto” de um conflito militar, entre dois países com armas nucleares: “Levamos isto muito a sério. Encaramos isto como uma ameaça à sobrevivência da nação paquistanesa”.

A comunidade paquistanesa tem sido uma das que mais cresceu aqui em Portugal nos últimos anos. Que números concretos tem relativos aos últimos anos?

Nos últimos dez anos, diria eu, a comunidade paquistanesa cresceu significativamente. A nossa estimativa é de que vivam em Portugal cerca de 50 mil paquistaneses, principalmente em Lisboa, na zona do Porto e também no sul, perto de Faro. A maioria são migrantes recém-chegados a Portugal e trabalham em empregos temporários ou no setor agrícola. Alguns estão no setor das tecnologias da informação: são os chamados “nómadas digitais” e prestam serviços a empresas portuguesas. Outros são proprietários de pequenos negócios, incluindo restaurantes. Têm pequenas lojas, etc... Trata-se de um perfil diversificado. Temos também um número crescente de estudantes que vêm para Portugal para frequentar o ensino superior.

Notou alguma diminuição no número de paquistaneses a chegar a Portugal nos últimos dois ou três anos?

Pode ter havido um ligeiro declínio. Os padrões de migração são um pouco como um eletrocardiograma: têm os seus altos e baixos. Por isso, penso que estamos nessa fase. É uma comunidade em crescimento e, tal como a maioria das comunidades de migrantes, há algumas histórias positivas e outras mais difíceis.

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Mas as histórias difíceis têm mais destaque...

Temos assistido a uma onda, noutras partes da Europa e noutras partes do mundo, em que as comunidades de migrantes são geralmente vulneráveis e um alvo fácil para questões sociais e económicas. Infelizmente, isto acontece. A migração tem várias razões pelas quais as pessoas optam por migrar do seu país de origem. Trata-se de questões sociais, por vezes políticas e, por vezes, também económicas.

Assim, a nossa comunidade também se depara com esse tipo de fatores. Acho que estes novos portugueses, como lhes chamo, têm uma cultura diferente. E, por isso, quando não se conhece o outro que parece diferente de nós, isso suscita certos receios. Mas são apenas receios. Não se baseiam na realidade. E é por isso que a minha mensagem aos membros da minha própria comunidade aqui, nos últimos seis meses, tem sido que têm de aprender a língua. É muito importante para eles, para se integrarem na sociedade portuguesa, para compreenderem a cultura e as pessoas que agora consideram o seu lar. E, para isso, a língua é a chave.