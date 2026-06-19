Como um cão e um influencer nigeriano puseram milhões a falar de saúde mental

Mas há uma história por detrás desta relação. Oreoluwa sofria de depressão até que o canino chegou à sua vida e, por isso, as publicações, que além de divertirem muito (facilmente ficamos a ver vídeos sem parar), voltaram a centrar a discussão sobre a saúde mental e o poder dos animais para a melhorar.

“Há três anos pensei em acabar com tudo, estava inundado por um choro profundo em que afundava. Mas Deus mandou-me um salva-vidas, o Duke”, disse o influencer.

Quando foi buscar este animal de estimação, ele confessa que primeiro pensou que seria alguém para “passear, alimentar e brincar”. “Mas agora é o meu melhor amigo, um professor e um cuidador silencioso”, acrescenta.

A BBC, que dedicou a Osoba uma história no serviço internacional. Ali escreve que embora “a saúde mental dos homens seja frequentemente menosprezada, a ligação visível entre ambos rompe com o estigma e mostra como uma relação entre humanos e animais pode reescrever crenças arraigadas sobre a saúde mental dos homens e os animais de estimação”.

O nigeriano confessa ter sentido o poder transformador do cão. “Quando a minha saúde mental estava no ponto mais baixo, ele deu-me conforto, uma rotina, um propósito e amor incondicional", afirma.