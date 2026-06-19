​Uma hora no bairro de Trump. O que diz a vizinhança sobre acordo com o Irão?

A apenas 25 minutos do centro de estágio de Portugal no Mundial de Futebol, nos Estados Unidos, está Mar-a-Lago, a famosa casa de férias de Donald Trump, em Palm Beach.

A zona é altamente reservada, mas a Renascença conseguiu falar com alguns vizinhos do Presidente dos Estados Unidos, um dia depois de ter sido firmado o acordo entre os norte-americanos e o Irão.

Foi mais de uma hora a bater de porta em porta no bairro de Southwest, sob um calor abrasador. Muitos foram resistentes: não abriam ou não queriam falar de política.

Kyle foi o primeiro que partilhou os seus pensamentos sobre a operação militar no Irão, reconhecendo estar aliviado por haver acordo.

“Acho que toda a gente está feliz por pensarmos que já passou, porque ninguém quer ver pessoas a sofrer em lado nenhum. Diria que a maioria das pessoas concorda que é bom, que tenha acabado ou quase acabado”, diz Kyle.

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Umas casas ao lado, Linda não partilha exatamente da mesma opinião. Esta vizinha e apoiante de Trump subscreve a iniciativa do Presidente norte-americano.

“O Irão não deve ter armas nucleares e acho que os terroristas que estão no comando daquele país e que continuam a tentar atacar Israel têm de ser eliminados”, argumenta.

Linda ainda acrescenta que fica “feliz por terem entrado” no Irão, “para proteger o resto do mundo”.

Já sobre o acordo, Linda aplaude o documento, mas reafirma que “é preciso eliminar aqueles demónios malvados”.

“Se não o fizerem, o acordo não vai durar”, preconiza.