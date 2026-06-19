Reportagem Renascença
Uma hora no bairro de Trump. O que diz a vizinhança sobre acordo com o Irão?
19 jun, 2026 - 15:06 • André Maia, enviado especial aos Estados Unidos
Enviado especial da Renascença aos Estados Unidos está em Palm Beach e esteve nas redondezas da casa de férias do Presidente norte-americano. Teve de insistir, mas a Renascença encontrou quem quisesse falar sobre Trump e política.
A apenas 25 minutos do centro de estágio de Portugal no Mundial de Futebol, nos Estados Unidos, está Mar-a-Lago, a famosa casa de férias de Donald Trump, em Palm Beach.
A zona é altamente reservada, mas a Renascença conseguiu falar com alguns vizinhos do Presidente dos Estados Unidos, um dia depois de ter sido firmado o acordo entre os norte-americanos e o Irão.
Foi mais de uma hora a bater de porta em porta no bairro de Southwest, sob um calor abrasador. Muitos foram resistentes: não abriam ou não queriam falar de política.
Kyle foi o primeiro que partilhou os seus pensamentos sobre a operação militar no Irão, reconhecendo estar aliviado por haver acordo.
“Acho que toda a gente está feliz por pensarmos que já passou, porque ninguém quer ver pessoas a sofrer em lado nenhum. Diria que a maioria das pessoas concorda que é bom, que tenha acabado ou quase acabado”, diz Kyle.
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Umas casas ao lado, Linda não partilha exatamente da mesma opinião. Esta vizinha e apoiante de Trump subscreve a iniciativa do Presidente norte-americano.
“O Irão não deve ter armas nucleares e acho que os terroristas que estão no comando daquele país e que continuam a tentar atacar Israel têm de ser eliminados”, argumenta.
Linda ainda acrescenta que fica “feliz por terem entrado” no Irão, “para proteger o resto do mundo”.
Já sobre o acordo, Linda aplaude o documento, mas reafirma que “é preciso eliminar aqueles demónios malvados”.
“Se não o fizerem, o acordo não vai durar”, preconiza.
Kyle partilha o pessimismo, mas por outros motivos contrários aos da vizinha.
“Olhando para o contexto histórico, se calhar ainda não é mesmo o fim. O Governo já declarou o fim antes e não aconteceu, mas também não tínhamos um memorando de entendimentos e agora temos”, reconhece.
“Acho que nos dá um pouco mais de esperança de que isto vai acabar”, diz, em forma de desejo.
O dossier da guerra com o Irão tem tido altos e baixos, uma inconstância que, pensa Kyle, não prejudicou Donald Trump.
“Não acredito que muitas pessoas tenham mudado de opinião sobre Trump com o início ou o fim da guerra. As pessoas que gostam dele, continuam a gostar, as que não gostam, continuam a não gostar” remata.