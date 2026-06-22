Alan Greenspan, histórico presidente da Fed, morre aos 100 anos

O rebentamento da bolha

No prestigiado simpósio de Jackson Hole da Fed, em 2005, dois economistas de renome classificaram-no como possivelmente o maior banqueiro central de sempre.

Mas, quando a bolha imobiliária que se formara durante os seus últimos quatro anos no cargo rebentou, destruiu a sua reputação, até então praticamente irrepreensível, e abalou a economia mundial.

Independentemente dos méritos de Greenspan no seu tempo, os seus sucessores conduziram gradualmente a Fed numa nova direção, criando instrumentos para responder a crises financeiras e enfrentar desafios que ele nunca teve de gerir, como taxas de juro próximas de zero, além de substituírem a tradicional comunicação reservada por discursos frequentes, uma meta explícita de inflação e conferências de imprensa regulares.

Além das críticas à sua política monetária, Greenspan foi também acusado de defender uma regulação muito limitada dos mercados financeiros e de adotar uma atitude excessivamente permissiva, permitindo que os bancos assumissem riscos desastrosos no mercado imobiliário.

Mais tarde, admitiu ter ficado "chocado" por estar errado ao acreditar que o interesse próprio dos banqueiros bastaria para impedir comportamentos que colocassem em risco a sobrevivência das próprias instituições.

"Nós, que confiámos no interesse próprio das instituições de crédito para proteger o capital dos acionistas — eu incluído — encontramo-nos num estado de incredulidade chocada", declarou, em 2008, perante a Comissão de Supervisão e Reforma Governamental da Câmara dos Representantes.

Mas, para os seus críticos mais severos, esse reconhecimento ficou muito aquém de um verdadeiro pedido de desculpas.

Alguns economistas consideraram ainda que Greenspan, republicano assumido, comprometeu a sua independência política ao apoiar os cortes de impostos propostos pelo Presidente George W. Bush em 2001, embora também tenha trabalhado de forma próxima com o Presidente democrata Bill Clinton.

Segundo presidente da Fed com mais tempo em funções, apenas atrás de William McChesney Martin, Greenspan foi inicialmente nomeado pelo Presidente Ronald Reagan, em 1987, tendo sido posteriormente reconduzido pelos Presidentes George H. W. Bush, Bill Clinton e George W. Bush.

Tinha 80 anos quando deixou a Fed, em 2006, mas iniciou de imediato uma nova carreira como consultor através da sua empresa, Greenspan Associates, aconselhando grandes clientes sobre a evolução da economia em troca de honorários elevados.

O boom dos anos 90

Na Fed, Greenspan deu continuidade ao trabalho do seu antecessor, Paul Volcker, que travara a inflação elevada do final dos anos 70 e início dos anos 80. Nos últimos anos à frente do banco central, passou mais tempo preocupado com o risco de deflação do que com um eventual regresso da inflação elevada.

A expansão económica da década de 1990 foi alimentada, em parte, por uma forte valorização bolsista que Greenspan sugeriu, em 1996, poder refletir uma "exuberância irracional". Mais tarde, afastou-se dessa afirmação, defendendo que não cabia ao banco central contrariar as decisões dos investidores.

Greenspan era frequentemente apontado como a segunda pessoa mais poderosa dos Estados Unidos, apenas atrás do Presidente, devido à capacidade da Fed para influenciar a economia através da alteração das taxas de juro de curto prazo.

Reflexivo, sério e reservado, exprimia as suas posições em depoimentos e discursos deliberadamente enigmáticos, analisados ao detalhe por comentadores e economistas. Chegou mesmo a dizer, perante um grupo de economistas, que passava muito do seu tempo preocupado em não ser demasiado claro.

"O que aprendi na Fed foi uma nova linguagem chamada 'Fed speak'. Aprendemos a murmurar com grande incoerência", afirmou.

Falava de forma tão indireta que, segundo a sua mulher, Andrea Mitchell, ela "simplesmente não percebeu" os primeiros pedidos de casamento. O casal namorou durante 12 anos antes de casar, em abril de 1997. Foi o segundo casamento de ambos.

Greenspan dizia que era na banheira que pensava melhor, permanecendo por vezes duas horas a ler relatórios e a escrever discursos e depoimentos públicos.

A música antes da economia

Nascido em Nova Iorque a 6 de março de 1926, Alan Greenspan era filho único de Rose e Herbert Greenspan. Os pais divorciaram-se quando era criança e foi criado pela mãe e pelos avós num pequeno apartamento em Washington Heights, em Nova Iorque.

A sua primeira paixão foi a música. Estudou clarinete durante dois anos na Juilliard School, em Nova Iorque, e chegou a fazer uma breve digressão com uma banda de swing como saxofonista, antes de se dedicar aos estudos de Economia na Universidade de Nova Iorque.

Na juventude, foi amigo e colaborador da escritora Ayn Rand, defensora da supremacia do livre mercado e da motivação pelo lucro em obras como Atlas Shrugged e The Fountainhead.

Antes de chegar à Fed, presidiu ao Conselho de Assessores Económicos durante a administração do Presidente Gerald Ford, na década de 1970. Durante vários anos dirigiu também a empresa de consultoria económica Townsend-Greenspan and Co.

Quando sucedeu a Paul Volcker na liderança da Fed, alguns duvidavam que conseguisse igualar o rigor do seu antecessor.

Greenspan dissipou rapidamente essas dúvidas ao injetar liquidez nos mercados financeiros para travar o pânico provocado pelo colapso bolsista de outubro de 1987. A rapidez da sua resposta, hoje considerada um exemplo clássico de gestão de crises financeiras, é amplamente apontada como decisiva para evitar uma recessão.