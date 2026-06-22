Reino Unido
Depois da queda de Starmer, o “rei do Norte” chegou a Londres
22 jun, 2026 - 16:28 • António Fernandes, correspondente no Reino Unido
Depois da demissão de Starmer, o falso outsider vai tentar salvar os Trabalhistas. A ambição de liderar o partido não é nova: Andy Burnham concorreu, sem sucesso, nas eleições de 2010 e em 2015.
Um adepto de futebol do Everton com passado de DJ, de look relaxado e raras vezes de camisa, Andy Burnham apresenta-se como um homem do povo do norte, tantas vezes ignorado. Aos 56 anos, Burnham prepara-se para chegar a Downing Street como novo primeiro-ministro.
Membro do Partido Trabalhista desde os 14 anos, foi, juntamente com os irmãos, o primeiro da família a ir à Universidade. Quando chegou lá, diz na sua autobiografia, sentiu-se um impostor. Tornou-se deputado pela primeira vez em 2001, aos 31 anos. Chegou ao Governo dois anos mais tarde pela mão de Tony Blair, tendo voltado ao Governo em 2007, integrando o executivo de Gordon Brown até 2010.
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A ambição de liderar o partido não é nova: Burnham concorreu, sem sucesso, nas eleições de 2010 e em 2015. Foi preciso, no entanto, afastar-se do Parlamento de Westminster e de Londres para se tornar num nome maior da política britânica: em 2017 foi eleito mayor da Grande Manchester.
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“Rei do Norte”
A política britânica é feita de medidas, claro, mas também do espetáculo, da teatralidade do parlamento, dos gritos de ordem, dos risos da bancada. Tudo aquilo que Keir Starmer, o primeiro-ministro demissionário, não é. Mais que críticas às suas políticas, era frequente ouvir queixas de que Starmer era aborrecido.
Burnham, sem ser um Boris Johnson, é uma personagem carismática, que conseguiu vender a imagem de homem do povo, de um outsider que está fora da bolha de Westminster — apesar de ter trabalhado lá desde os 24 anos, até se ter afastado para governar Manchester.
Foi aí que construiu o seu estatuto como um dos políticos mais populares do Reino Unido. Partiu da Covid-19, onde ficaram famosas as suas denúncias e ataques ao Governo de Johnson, que acusou de se centrar em Londres e de discriminar as outras regiões. Tornou-se um embaixador do Norte, de onde é natural, e um opositor da governação centralizada, ficando conhecido como o “Rei do Norte”, num paralelismo com a série televisiva Guerra dos Tronos.
O seu trabalho em Manchester é admirado. Recuperou o centro da cidade, regenerou a cidade como um motor económico, não estivesse Manchester ligada ao início da Revolução Industrial. Tornou os serviços de transportes públicos e conseguiu revolucionar os acessos na cidade. Agora quer levar tudo o que fez na cidade para nível nacional: “Sei como transformar um sítio”, disse na mais recente campanha eleitoral.
O caminho para Downing Street
Ainda no final de 2025, antes da turbulência no governo de Keir Starmer, Burnham já falava publicamente da sua ambição ao cargo de primeiro-ministro. Em janeiro tentou o primeiro golpe.
Desde que tinha abandonado o Parlamento, Burnham já não era deputado. Isso queria dizer que também não podia sonhar em ser líder do partido. Anunciou, por isso, que queria ir a votos nas eleições locais de maio. O comité de eleições do partido, com a palavra final de Starmer, recusou. O primeiro-ministro disse que assim se evitaria uma desnecessária eleição para mayor de Manchester. Pelo caminho, Starmer mantinha Burnham sem bilhete de regresso a Westminster e a uma distância de segurança para evitar qualquer ataque.
Mas depois da derrota pesada para os trabalhistas nessas eleições locais, a pressão sobre Starmer aumentou e uma certa engenharia desbloqueou o caminho. Um deputado trabalhista de Makerfield demitiu-se, abrindo alas a eleições. Burnham ganhou de forma convincente esse pequeno eleitorado de cerca de 75 mil pessoas e garantiu o regresso ao Parlamento, afastando a direita radical de Nigel Farage que era favorita. Esse foi um ponto de viragem.
A base trabalhista, que ainda não tinha conseguido tirar Starmer do poder por não se conseguir unir atrás de um candidato alternativo, viu na capacidade de comunicação de Burnham a receita para combater o perigo eleitoral que o Reform representa.
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Burnham, o primeiro-ministro
Burnham fez campanha para defender a permanência do Reino Unido na União Europeia e disse que gostava de ver um regresso à União no seu tempo de vida. Recentemente afastou-se dessa posição, consciente de que é um tema ainda fraturante no país.
Uma das suas ideias centrais é devolver mais poder aos poderes locais. “A mudança política nunca deve distrair da responsabilidade de melhorar a vida das pessoa”, disse Burnham na campanha para Makerfield, que se descreve como um socialista amigo dos negócios.
Burnham vai assumir a liderança do partido, e por consequência o cargo de primeiro-ministro, com passadeira estendida. Depois de o seu maior possível adversário, o antigo ministro da Saúde Wes Streeting, o ter apoiado, Burnham terá caminho aberto para se mudar para o número 10 de Downing Street sem um debate que seja.
Falta o mais difícil. A popularidade conquistada como Rei do Norte vai ser agora posta à prova a nível nacional, e a tradicional divisão Norte-Sul terá de ser ultrapassada.
Tal como Starmer, que era mais um centrista, Burnham tem de governar de olhos postos nas eleições e num eleitorado que teima em pender para a direita, e o Reform lidera nas sondagens sobre as intenções de voto. Os críticos questionam-se se conseguirá fazer a nível nacional o que fez em Manchester. Tem três anos para o provar, com novas legislativas planeadas para 2029.
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