​“José Luis Ábalos é muito mais do que um ex-ministro. É o braço direito de Pedro Sánchez há quase 20 anos”

Parece que o cerco está a apertar-se para Pedro Sánchez.

Sim, o cerco a Pedro Sánchez está de facto a apertar-se já há bastante tempo. Os casos de corrupção, peculato, tráfico de influências, abuso de poder, organização criminosa cercam, de facto, o Presidente do Governo Espanhol.

Estamos a falar de variadíssimos casos, que envolvem a mulher do Presidente do Governo, o irmão do Presidente do Governo, ex-membros do Governo, atuais membros do Partido Socialista, e todos estes casos, embora não envolvam diretamente Pedro Sánchez – todos eles –, os crimes que estão em causa são crimes que muito dificilmente poderiam ter sido praticados sem, pelo menos o conhecimento, do presidente do Governo, Pedro Sánchez.

Os casos de corrupção, peculato, tráfico de influências, abuso de poder, organização criminosa cercam, de facto, o Presidente do Governo Espanhol.

Há um caso muito evidente, que é o de Zapatero, José Luís Rodrigues Zapatero foi um antigo Presidente do Governo Espanhol, socialista, era uma espécie de mentor de Pedro Sánchez, e este caso de Zapatero também, nas várias implicações que tem, também nos leva a concluir que dificilmente estes crimes poderiam ter ocorrido sem, pelo menos, a anuência de Sánchez.

O último caso, que conhecemos há poucas horas, é a condenação de um antigo ministro de Pedro Sánchez a mais de 20 anos de prisão. O que pode isto implicar na política espanhola atual?

É a confirmação de um caso que já estava mais ou menos demonstrado há algum tempo, a diferença é que ficou provado em tribunal. José Luis Ábalos é muito mais do que um ex-ministro. José LuIs Ábalos é o braço direito de Pedro Sánchez há quase 20 anos, foi o seu braço direito no partido, foi o seu braço direito no Governo. Sánchez deve o poder a várias pessoas, nomeadamente a José Luis Ábalos. José Luis Ábalos é um dos homens que o acompanhou no trajeto ao poder, e, de facto, em tribunal ficou demonstrado que José Luis Ábalos praticou crimes de corrupção, tráfico de influências, peculato e organização criminosa. Uma das coisas que ficou demonstrada é que, a partir do partido, ou, nomeadamente, a partir do Partido Socialista Espanhol, se montou, de facto, uma organização criminosa para cometer um conjunto de crimes, um conjunto de delitos.

Os factos que ficaram provados já são do conhecimento público há algum tempo e Pedro Sánchez continua a dizer que nada conhecia, nada sabia. O que de facto é estranho, porque, insisto, é uma das pessoas mais próximas de Sánchez há quase 20 anos.