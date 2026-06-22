CONDENADO A MAIS DE 24 ANOS DE PRISÃO EM ESPANHA
“José Luis Ábalos é muito mais do que um ex-ministro. É o braço direito de Pedro Sánchez há quase 20 anos”
22 jun, 2026 - 16:49 • João Maldonado
O politólogo Diogo Noivo descreve a queda de um dos homens a quem Sánchez “deve o poder”. Considera que o chefe do Governo Espanhol vai tentar, mesmo assim, manter-se no poder até ao final da legislatura (em 2027) e mostra profunda preocupação com a “completa erosão da confiança dos cidadãos nas instituições”, com “a política, os partidos e o Governo completamente desacreditados”.
Um antigo ministro de Pedro Sánchez foi condenado esta segunda-feira em Espanha a mais de 24 anos de prisão: por corrupção, através de comissões ilegais, em contratos públicos relacionados com a compra de máscaras durante a pandemia.
José Luis Ábalos foi ministro dos Transportes entre 2018 e 2021. Mas, de acordo com o politólogo Diogo Noivo, trata-se da queda de um dos homens mais próximos do chefe do Governo espanhol (expulso do PSOE, perante as suspeitas, em 2024).
Ouvido pela Renascença, o especialista entende que mesmo com este novo caso em redor de Pedro Sánchez, o líder do Governo espanhol vai continuar a tentar manter-se no poder até ao final da legislatura, em 2027. Para que o Executivo caísse teria de perder o apoio dos partidos independentistas com que tem um acordo de poder.
Parece que o cerco está a apertar-se para Pedro Sánchez.
Sim, o cerco a Pedro Sánchez está de facto a apertar-se já há bastante tempo. Os casos de corrupção, peculato, tráfico de influências, abuso de poder, organização criminosa cercam, de facto, o Presidente do Governo Espanhol.
Estamos a falar de variadíssimos casos, que envolvem a mulher do Presidente do Governo, o irmão do Presidente do Governo, ex-membros do Governo, atuais membros do Partido Socialista, e todos estes casos, embora não envolvam diretamente Pedro Sánchez – todos eles –, os crimes que estão em causa são crimes que muito dificilmente poderiam ter sido praticados sem, pelo menos o conhecimento, do presidente do Governo, Pedro Sánchez.
Os casos de corrupção, peculato, tráfico de influências, abuso de poder, organização criminosa cercam, de facto, o Presidente do Governo Espanhol.
Há um caso muito evidente, que é o de Zapatero, José Luís Rodrigues Zapatero foi um antigo Presidente do Governo Espanhol, socialista, era uma espécie de mentor de Pedro Sánchez, e este caso de Zapatero também, nas várias implicações que tem, também nos leva a concluir que dificilmente estes crimes poderiam ter ocorrido sem, pelo menos, a anuência de Sánchez.
O último caso, que conhecemos há poucas horas, é a condenação de um antigo ministro de Pedro Sánchez a mais de 20 anos de prisão. O que pode isto implicar na política espanhola atual?
É a confirmação de um caso que já estava mais ou menos demonstrado há algum tempo, a diferença é que ficou provado em tribunal. José Luis Ábalos é muito mais do que um ex-ministro. José LuIs Ábalos é o braço direito de Pedro Sánchez há quase 20 anos, foi o seu braço direito no partido, foi o seu braço direito no Governo. Sánchez deve o poder a várias pessoas, nomeadamente a José Luis Ábalos. José Luis Ábalos é um dos homens que o acompanhou no trajeto ao poder, e, de facto, em tribunal ficou demonstrado que José Luis Ábalos praticou crimes de corrupção, tráfico de influências, peculato e organização criminosa. Uma das coisas que ficou demonstrada é que, a partir do partido, ou, nomeadamente, a partir do Partido Socialista Espanhol, se montou, de facto, uma organização criminosa para cometer um conjunto de crimes, um conjunto de delitos.
Os factos que ficaram provados já são do conhecimento público há algum tempo e Pedro Sánchez continua a dizer que nada conhecia, nada sabia. O que de facto é estranho, porque, insisto, é uma das pessoas mais próximas de Sánchez há quase 20 anos.
Espanha
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Pedro Sánchez sempre tem dito que a legislatura é para levar até ao fim, que foi eleito para os quatro anos e, portanto, os quatro anos é para serem cumpridos. O que acha que pode fazer, hipoteticamente, com que esses partidos de que falava deixem de apoiar Pedro Sánchez e sacrifiquem o acordo com o Governo para o mandarem abaixo?
A única coisa é, de facto, bastante pragmática. É estes partidos que apoiam Pedro Sánchez perceberem que os escândalos e a corrupção já são de tal ordem graves que esses partidos vão perder votos. Ou seja, quando Espanha for finalmente a eleições legislativas, que estes partidos vão ser penalizados por terem apoiado Pedro Sánchez.
Há partidos que já estão a dar esses sinais. O Partido Nacionalista Basco já disse que a manutenção da legislatura é insustentável. Depois um pequeno partido das Canárias, a União Canária, também já veio dizer em público que a legislatura acabou. Há depois um partido independentista Catalão, o Junts, que também já deu sinais de que não está disponível para continuar a apoiar este Governo, mas, no geral, ninguém toma uma decisão, ou nenhum partido toma uma decisão definitiva que, de facto, comprometa a manutenção do Governo.
Portanto, de momento, e isto muda hora a hora, mas, de momento, tudo indica que Pedro Sánchez tentará levar a legislatura até o fim, que é 2027.
Para fecharmos, o que acha que realmente vai acontecer? Acha que o Governo vai aguentar até 2027?
É provável que o Governo espanhol aguente até 2027, talvez não até o verão, que é o momento previsto para as legislativas, talvez caia um pouco antes. Mas o ponto não é tanto a resistência e a capacidade de sobrevivência do Governo. É o custo que isto está a ter para a democracia espanhola. Há uma completa erosão da confiança dos cidadãos nas instituições. A política, os partidos, o Governo estão completamente desacreditados.
Pedro Sánchez tem governado ao arrepio da Constituição, ao arrepio dos acordos que fundam a democracia espanhola desde finais dos anos 1970 e, portanto, o que me parece verdadeiramente preocupante aqui no médio e longo prazo é o custo e o impacto estrutural que todos estes casos e as políticas à sua volta terão na democracia espanhola. A qualidade da democracia espanhola tem vindo a decrescer de forma evidente e o custo institucional de tudo isto pode ser bastante elevado – e essa, de facto, é a minha principal preocupação quando olho para o que está a acontecer em Espanha.
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