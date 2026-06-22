Starmer: da maioria absoluta à demissão em menos de 2 anos

Da maioria a queda

Starmer prometia tornar os Trabalhistas num partido de “poder, não de protesto”. Foi em parte essa seriedade que trazia pelo seu passado enquanto procurador-geral que o levou a primeiro-ministro, sem nunca ter sido particularmente popular no seu partido.

A forma como endureceu as políticas de imigração, de forma contrária ao histórico do seu partido, mostrava esse compromisso. A estratégia resultou, os números de imigração baixaram durante o seu mandato.

Tentou encontrar um equilíbrio com políticas de esquerda, atacando o mercado da habitação com um pacote de medidas que vai devolver mais poder aos compradores. Deixou cair medidas verdes, ao mesmo tempo que investia 4,5 mil milhões de euros num programa para promover a circulação a pé e de bicicleta. Tentou atravessar a corda política onde cabem todos os eleitores e mesmo assim foi chumbado estrondosamente nas eleições locais em maio, colocando o partido da direita radical Reform, de Nigel Farage, como líder nas eleições de voto para as próximas legislativas.

Os eleitores não castigaram apenas o rumo de um governo que teve de lidar com a fatura da Covid-19 e da falta de investimento público de 14 anos de governo conservador. Castigaram principalmente as falhas de Starmer ao apontar Peter Mandelson enquanto Embaixador nos Estados Unidos quando havia questões sobre o seu envolvimento no escândalo Epstein.

O escrutínio público e parlamentar aumentaram as dúvidas sobre a capacidade de decisão de Starmer.

Essa derrota nas eleições locais, que agudizou a impopularidade dentro do partido, levou a várias demissões no seu governo, com os ministros demissionários a pedirem publicamente a Starmer que fizesse o mesmo. “Chegámos ao fim da estrada”, dizia a ministra Jess Phillips. A pressão tornou-se tal que os media discutiam quando, não se, o primeiro-ministro ia sair. Até agora, Starmer tinha resistido.