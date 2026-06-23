De Manchester para Westminster: o que esperar de Andy Burnham?

Perceber o percurso político de Andy Burnham é também perceber as prioridades que poderão marcar um futuro governo trabalhista.

Aos 56 anos, o político, também conhecido como o “Rei do Norte” (uma alusão à série Guerra dos Tronos) regressou ao Parlamento britânico após vencer o círculo de Makerfield e surge como o principal candidato a suceder a Keir Starmer.

Mais identificado com a ala esquerda do Partido Trabalhista, Burnham construiu grande parte da sua reputação em Manchester, onde promoveu uma agenda centrada na intervenção pública, nos transportes e na descentralização.

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Economia para além de Londres

A principal prioridade política de Burnham é reduzir o peso de Londres na economia britânica. O trabalhista considera que o modelo atual concentrou riqueza, investimento e poder político na capital, deixando para trás grande parte das regiões inglesas.

Após a vitória eleitoral da semana passada, defendeu: “Esta é a nossa última oportunidade para mudar, mas vamos aproveitá-la. Vamos agarrar essa oportunidade e traçar um novo caminho para a Grã-Bretanha.”

O objetivo passa por promover a reindustrialização do norte de Inglaterra, reforçar o investimento regional e criar um modelo económico que beneficie um número mais alargado de cidadãos.

Mais poder para as regiões

A descentralização é outra das prioridades assumidas. Burnham defende uma transferência significativa de competências de Westminster para líderes regionais e autarquias.

A ideia resulta da sua experiência em Manchester, onde procurou concentrar localmente decisões relacionadas com transportes, habitação, desenvolvimento económico e serviços públicos.

Os seus apoiantes defendem mesmo que áreas como educação, saúde e outros serviços públicos possam passar a ter maior gestão local.

Bee Network como exemplo político

Grande parte da credibilidade política de Burnham assenta no trabalho realizado em Manchester. O exemplo mais citado é a Bee Network, a rede de transportes públicos criada sob controlo público.

Em 2023, Greater Manchester tornou-se a primeira região inglesa a recuperar a gestão pública dos autocarros desde os anos 1980. A medida permitiu integrar diferentes serviços de transporte sob uma mesma estrutura e reduzir alguns custos para os passageiros.

Na altura, Burnham descreveu o projeto como “um novo amanhecer” e “uma revolução” para os transportes públicos.