Nancy Gomes: "O mundo não pode abandonar a Venezuela. Não há sinais de mudança política"

Ao ler a obra, contabilizei mais de uma dezena de momentos nos últimos 150 anos de tensão social por instabilidade política. Neste momento, acredita que existe paz social na Venezuela para esta transição?

Essa é uma pergunta difícil, porque nós não temos muitos dados. Aliás, nos últimos tempos, o governo da Venezuela não partilhava dados necessários para percebermos melhor qual a situação de pobreza, como estão as instituições, como é que os órgãos de comunicação social vão podendo exercer o seu trabalho livremente. Mas falar de paz social neste momento penso que é muito difícil. Por isso, será uma das prioridades, espero eu, na próxima fase.

Mas pode haver tensão nas ruas?

Pode haver sempre tensão nas ruas. Pelo descontentamento, expectativas frustradas. Esse é um dos grandes receios neste momento. Pode haver porque há também grupos que não estão minimamente interessados na paz ou na ordem. Enquanto houver tudo isto, é sempre possível haver manifestações – aliás, tem havido, só que não são muito visíveis, porque há muito medo também. Mas alguns sectores da população têm vindo a fazer algumas caminhadas, protestos pacíficos.

A certa altura, refere que a transição democrática só acontecerá depois do desenvolvimento económico e que para isso é essencial o levantamento de sanções. Mas a ordem não devia ser a oposta? As sanções só costumam desaparecer quando o regime se transforma…

Já começou a haver levantamento ou flexibilização das sanções em várias áreas, porque o governo deu sinais – por exemplo, sobre a lei de hidrocarbonetos ou a lei mineira para a extração mineira. Tem sido necessário relaxar alguns das sanções que foram impostas precisamente nessas duas áreas. Uma prova disso é que também recentemente vimos outras petrolíferas, não só americanas, mas, por exemplo, a Repsol, já assinaram acordos com o governo também para exploração petrolífera.

No capítulo das relações externas, recorre a uma citação que aponta que a “ingenuidade” sempre marcou as relações externas da Venezuela. Perante um eventual governo de Corina Machado ou de Gonzalez, há o risco de ser demasiado influenciado pelos Estados Unidos e cair em mais uma “relação ingénua”?

Se houver uma transição, quem for eleito vai ter o grande desafio em relação aos Estados Unidos, de fazer uma gestão ou a gestão de uma relação que foi sempre uma relação de dependência. Os Estados Unidos da América olham para a Venezuela como estando na sua área de segurança, pela proximidade. Os venezuelanos sempre souberam.

É um tema sensível, mas tiveram alguns períodos conseguiram contornar e ganhar alguma autonomia, noutros nem por isso. Dependia sobretudo da autonomia que conseguiam alcançar. E até com o próprio Hugo Chávez houve continuidade na relação do país com os Estados Unidos da América, porque foram durante muito tempo e agora voltaram a ser os principais compradores de petróleo do país. É uma relação que se quer seja estratégica e gerida de maneira a também acautelar os interesses da população.

Pode haver sempre tensão nas ruas. Pelo descontentamento, expectativas frustradas. Esse é um dos grandes receios neste momento. Pode haver porque há também grupos que não estão minimamente interessados na paz ou na ordem