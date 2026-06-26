Sismos na Venezuela

Professor português na Venezuela: "Tenho 40 alunos e só sei de dois que estão vivos"

26 jun, 2026 - 20:50 • Ana Catarina André

O português David Pinho vive na Venezuela há mais de 50 anos. Depois dos violentos sismos que afetaram o país, conta que alguns dos prédios que ruíram estavam sobrelotados e descreve um cenário em que “não há medicamentos”, nem camas nos hospitais.

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Professor português na Venezuela: "Tenho 40 alunos e só sei de dois que estão vivos"
Português David Pinho relata falta de cama e de medicamentos para acudir vítimas dos sismos na Venezuela. Foto: Ronald Pena R/EPA

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Quase 48 horas depois dos dois sismos que atingiram a Venezuela, o português David Pinho, residente em Caracas, conta à Renascença que um dos principais problemas é a falta de comunicações na região.

“Na zona de La Guaira [uma das mais afetadas pelos terramotos], não há ligação para nenhuma rede telefónica. Sou professor, tenho 40 alunos de La Guaira e só tenho conhecimento de dois que estão vivos. Os outros não sei”, lamenta. “É tudo muito difícil.”

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Os dois sismos de quarta-feira, com um intervalo de 39 segundos – o primeiro de 7,2 na escala de Richter e outro de 7,5 – provocaram, pelo menos 920 mortos, conforme anunciou esta sexta-feira o presidente da Assembleia Nacional, Jorge Rodriguez. Pouco depois, o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Emídio Sousa, dava conta de 28 mortos entre a comunidade portuguesa.

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"Não há camas. Não há medicamentos"

À Renascença, David Pinho descreve “um cenário muito complicado” em toda a região. “Na zona de Caraballeda [em La Guaira], havia prédios muito altos, construídos na época de Chávez. Não temos ideia de quantas pessoas viviam ali, porque a família venezuelana é muito extensa e, às vezes, podem estar sete, nove pessoas na mesma casa”, descreve o professor de 69 anos, que é natural de Santa Maria da Feira. “Aqueles prédios não têm elevador. São muito altos – alguns têm 14 andares. A maioria caiu em segundos e há muita gente que deve estar ali soterrada.”

O português, que emigrou para a Venezuela pouco depois do 25 de Abril, sublinha que o país não estava de todo preparado para esta catástrofe natural e conta que os hospitais não conseguem dar resposta às necessidades.

“As pessoas estão na parte de fora, em tendas, a ser tratadas. Não há camas. Não há medicamentos”, conta. “O Estado venezuelano nunca pôde tratar da saúde das pessoas e agora menos com esta situação”, lamenta.

Nas últimas horas, David Pinho têm-se deparado com uma região em escombros. Entre os edifícios destruídos pelos sismos e pelas centenas de réplicas que se seguiram, há também muitas lojas e padarias pertencentes a portugueses e lusodescendentes, diz.

“O grande problema é que ontem [quinta-feira] muitas começaram a ser vandalizadas e roubadas. A zona de La Guaira está a ser, neste momento, militarizada”, relata, contando que, no momento dos abalos, estava no aeroporto. “Tive sorte. Consegui fugir.”

Na Venezuela há mais de 50 anos, David Pinho dá aulas de Português no bairro de San Bernardino, na capital venezuelana. A escola onde leciona ficou intacta, mas à volta impera um rasto de destruição. “Aqui, 40% dos prédios ficaram com fendas e com outros problemas estruturais que impedem que sejam habitados no futuro. As pessoas estão a dormir na rua, em tendas”, conta. E constata: “Toda a ajuda é bem-vinda.”

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