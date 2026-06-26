Sismos na Venezuela
Tragédia vista do céu: as imagens do antes e depois da destruição na Venezuela
26 jun, 2026 - 14:23 • Beatriz Pereira com Reuters
Na noite de quarta-feira, dois sismos de grande magnitude atingiram a Venezuela num intervalo de poucos segundos, causando uma devastação em várias cidades do país. A zona costeira de La Guaira foi a mais atingida, com centenas de prédios desabados.
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Os sismos de magnitude 7,2 e 7,5, dois dos maiores da história moderna da América Latina, e que atingiram a Venezuela, fizeram, até à tarde desta sexta-feira, pelo menos 589 mortos e perto de três mil feridos, além de cerca de 50 mil desaparecidos. O número de vítimas deve, no entanto, aumentar significativamente nos próximos dias.
A cidade costeira de La Guaira, nos arredores de Caracas, foi a mais afetada, com pelo menos 100 edifícios, incluindo prédios residenciais de vários andares, reduzidos a escombros. Centenas pessoas continuam desaparecidas, numa altura em que se começa a correr contra o tempo, na procura por sobreviventes.
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As equipas de emergência e voluntários que se dirigiram para a cidade têm tentado localizar pessoas nos escombros de prédios que desabaram e há já histórias de esperança no meio da tragédia.
Imagens divulgadas pelo serviço de inteligência espacial Vantor mostram o antes e o depois da cidade, que já foi classificada como "zona de desastre".
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