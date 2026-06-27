"Sem camas, medicamentos" e máquinas de resgate. Sismos agravam crise humanitária na Venezuela

De um minuto para o outro, dois abalos agravaram o peso de viver na Venezuela. Ainda mais.

Depois da fuga de milhões de venezuelanos iniciada há mais de dez anos para escapar da repressão política, da hiperinflação, da pobreza e do caos após a captura de Nicolás Maduro, o país está agora sem forças e incapaz de responder à tragédia.

Os sismos de magnitude 7,2 e 7,5 na escala de Richter na quarta-feira e um novo terramoto de 4,9 na sexta-feira agravaram a crise humanitária vivida pelos venezuelanos.

Com dezenas de milhares soterrados há mais de dois dias, faltam maquinaria, combustível e equipas médicas para avançar com as operações de resgate e retirar a população dos escombros. As buscas fazem-se com a força das mãos dos venezuelanos.

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Tudo isto sem contar com a escassez de abrigos, eletricidade, telecomunicações, comida ou água potável – até porque o desespero já está a levar a casos de pilhagem entre a população.

Procura-se agora salvar o maior número de pessoas possível, mas a resposta humanitária é, no mínimo, fraca. Os hospitais estão sobrelotados, são poucas as ambulâncias de cada cidade e, segundo os institutos meteorológicos, já se prevê a ocorrência de chuvas intensas e trovoada a partir de domingo.



"Tenho 40 alunos de La Guaira e só tenho conhecimento de dois que estão vivos. Os outros não sei", contou à Renascença o professor português David Pinho, residente no país há mais de 50 anos.