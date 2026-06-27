Sismo na Venezuela

Simon procura mãe e irmão nos destroços da casa em La Guaira

27 jun, 2026 - 16:06 • João Pedro Quesado com Reuters

A procura por sobreviventes aos sismos continua na Venezuela. Simon Medina chegou na sexta a La Guaira para procurar a mãe e o irmão entre os muitos escombros da cidade costeira, a norte de Caracas.

A+ / A-
Vídeo: Simon procura mãe e irmão nos destroços da casa em La Guaira
Vídeo: Simon procura mãe e irmão nos destroços da casa em La Guaira
Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Simon procura mãe e irmão nos destroços da casa em La Guaira

Sismo

Simon procura mãe e irmão nos destroços da casa em La Guaira

Imagens aéreas mostram destruição na Venezuela

Imagens aéreas mostram destruição na Venezuela

"O filme de terror" dos abalos na Venezuela

"O filme de terror" dos abalos na Venezuela

O bebé retirado dos escombros e outras histórias de esperança na Venezuela

O bebé retirado dos escombros e outras histórias de es(...)

Ondas de calor fazem aumentar mortes na Europa. É possível prevenir?

Ondas de calor fazem aumentar mortes na Europa. É poss(...)