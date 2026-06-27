Sismo na Venezuela
Simon procura mãe e irmão nos destroços da casa em La Guaira
27 jun, 2026 - 16:06 • João Pedro Quesado com Reuters
A procura por sobreviventes aos sismos continua na Venezuela. Simon Medina chegou na sexta a La Guaira para procurar a mãe e o irmão entre os muitos escombros da cidade costeira, a norte de Caracas.
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