Sismo na Venezuela

Simon procura mãe e irmão nos destroços da casa em La Guaira

27 jun, 2026 - 16:06 • João Pedro Quesado com Reuters

A procura por sobreviventes aos sismos continua na Venezuela. Simon Medina chegou na sexta a La Guaira para procurar a mãe e o irmão entre os muitos escombros da cidade costeira, a norte de Caracas.

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Vídeo: Simon procura mãe e irmão nos destroços da casa em La Guaira
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