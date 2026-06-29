Sobreviveram à deportação dos EUA, mas chegaram (e morreram) no dia do sismo da Venezuela

A tragédia é agravada pela incerteza que continua a afetar as famílias. De acordo com o jornal espanhol, o Governo venezuelano ainda não divulgou uma lista oficial das vítimas nem dos sobreviventes deste grupo de deportados, obrigando familiares a percorrer hospitais, morgues e centros de acolhimento à procura de informações.

Até ao momento, os únicos relatos conhecidos são os prestados pelos socorristas e pelos familiares dos 12 sobreviventes, enquanto prosseguem as operações de busca entre os escombros.

Para muitos familiares, citados pelo El País, a tragédia assume um simbolismo particularmente cruel: depois de enfrentarem a deportação dos Estados Unidos, os seus parentes morreram poucas horas após regressarem ao país onde esperavam recomeçar a vida.

O caso ocorre num contexto de forte tensão política entre Washington e Caracas. As deportações de cidadãos venezuelanos intensificaram-se nos últimos meses e este grupo fazia parte de um dos voos de repatriação organizados nesse âmbito.

A história destes deportados tornou-se um dos episódios mais marcantes do terramoto que devastou a Venezuela. Para o jornal espanhol, representa o drama de pessoas que sobreviveram ao processo de expulsão dos Estados Unidos, mas acabaram por encontrar a morte poucas horas depois de regressarem ao seu país.