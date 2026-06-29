"Tocava-lhe no nariz para ver se estava vivo." Como um recém-nascido salvou a mãe na Venezuela

A cadela que teimou em não segui-la

"Estava no apartamento. Tinham passado cerca de dez minutos desde que tinha subido depois de passear a minha cadela. Entrei em casa, estava a lavar a loiça e o bebé estava na espreguiçadeira, em cima do sofá. De repente senti o prédio a tremer e pensei: 'O que é isto?' Corri para pegar no bebé e sentei-me no sofá, convencida de que era apenas um pequeno tremor", contou Dayana ao jornal Diario Primicia.

A venezuelana vive na região costeira de La Guaira.



Quando se apercebeu de que o abalo era mais forte do que lhe pareceu à primeira vista, a mãe não largou mais Juan David. "Comecei a chamar pela minha cadela: 'Kira, vem cá, vem cá.' Mas ela só corria de um lado para o outro, em direção à varanda, como se quisesse fugir por ali. Quando percebi que ela não me obedecia, virei-me para sair a correr."

"Pensei que me estava a afogar." A fuga pelas escadas e a revolta contra Deus

"Não sei porquê, mas tive o instinto de fugir pelas escadas, apesar de viver no oitavo andar. Nesse momento, a varanda desabou e eu escorreguei. Caí com o bebé nos braços. Ainda hoje não sei como nunca o larguei", recorda Dayana sobre o momento em que o chão lhe fugiu literalmente debaixo dos pés.

"Senti como se tivesse mergulhado em água. Por um instante pensei que me estava a afogar. Era uma mistura de água e terra. Logo a seguir caí num buraco, fiquei presa contra um móvel, sempre com o meu bebé apertado contra o peito." Foi nessa altura que Dayana, sempre a proteger Juan David, começou a pôr em causa a sua fé.

"Caí assim, com ele encostado ao meu peito. E comecei a revoltar-me com Deus. Perguntava: 'Porque é que me fazes isto? Vou acabar assim? Se eu sou uma boa filha, uma boa esposa, nunca fiz mal a ninguém, porque é que me fazes isto?' Numa situação daquelas, revoltamo-nos muito. Sobretudo porque fiquei presa como se estivesse dentro de uma cápsula de cimento — foi essa a sensação que tive", relata a mãe venezuelana.