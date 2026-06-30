Revolta após sismos na Venezuela. "Há prédios onde ainda não chegaram equipas de resgate"

O telefone de Ana Cristina Monteiro, venezuelana radicada na Madeira há décadas, não parou nos últimos dias. Os telefonemas desesperados sucedem-se. Muitas pessoas continuam sem saber dos familiares ou a receber as piores notícias do outro lado do Atlântico. E há algo que une todas essas chamadas: a revolta. “As pessoas estão bastante revoltadas porque têm familiares lá, por baixo dos escombros, e há prédios em que ainda não chegou ninguém para fazer o resgate e salvamento”, começa por contar a presidente da Associação de Migrantes Venezuelanos na Madeira (Venecom). Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Para ela é desolador ouvir estas pessoas, e “o desespero de saberem que os familiares estão lá e que não há pessoal suficiente para ajudar nos trabalhos de salvamento”. Ana conta que, nas chamadas, as pessoas se sentem “ansiosas, desesperadas e desoladas com tudo o que está a acontecer”.

A revolta, conta Ana, nasce das repetidas situações em que a burocracia está a impedir que haja maior celeridade no resgate de vítimas. “Estão também a fazer com que não entrem bens necessários e a impedir a ajuda”, analisa. Falta de organização nas operações de salvamento Ana Cristina Monteiro critica a aparente falta de organização. “Não há uma gestão da crise eficiente e isso demonstra-se com a quantidade de imagens de militares na rua, mas militares para impedir o acesso e não para ajudar nas buscas ou para ajudar nos centros onde estão as pessoas a serem acolhidas”, ilustra. A advogada afirma que além de meios humanos, na Venezuela falta maquinaria e meios tecnológicos como “os equipamentos mais avançados com que se conseguem determinar se ainda há pessoas com vida” debaixo dos escombros.

“Lamentavelmente, a Venezuela não tem nada disso, não tem equipamentos”, concretiza. “Isto demonstra o abandono em que o país tem vivido nos últimos anos”, resume. Ainda assim, pensa que num momento como este, “numa catástrofe nesta dimensão”, o regime “deveria ser suficientemente maduro e sensível para entender que se não temos as condições de salvamento necessárias, temos que deixar esses outros países que nos querem ajudar a entrar e facilitar essa entrada”, acrescenta. Saque e vandalismo Nestes cenários de catástrofe natural, é frequente que se sigam episódios de vandalismo e saque. Algo a que a Venezuela também não está a escapar. “Também nos têm chegado relatos disso, até de que há pessoas fardadas a entrar nos prédios e a pilhar as poucas coisas que ficaram nas casas que ficaram desalojadas. É lamentável”, refere.

Imagens aéreas mostram a destruição na Venezuela após os dois grandes sismos