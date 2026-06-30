Sismos
Revolta após sismos na Venezuela. "Há prédios onde ainda não chegaram equipas de resgate"
30 jun, 2026 - 06:34 • João Carlos Malta
Na Madeira, onde há uma grande comunidade de venezuelanos, sofre-se à distância. O telefone traz mais más notícias do que boas. Mas quase seis dias depois dos dois fortes abalos sísmicos, naquele país o desespero está a transformar-se em revolta, conta a presidente da Associação de Migrantes Venezuelanos na Madeira (Venecom).
O telefone de Ana Cristina Monteiro, venezuelana radicada na Madeira há décadas, não parou nos últimos dias. Os telefonemas desesperados sucedem-se. Muitas pessoas continuam sem saber dos familiares ou a receber as piores notícias do outro lado do Atlântico. E há algo que une todas essas chamadas: a revolta.
“As pessoas estão bastante revoltadas porque têm familiares lá, por baixo dos escombros, e há prédios em que ainda não chegou ninguém para fazer o resgate e salvamento”, começa por contar a presidente da Associação de Migrantes Venezuelanos na Madeira (Venecom).
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Para ela é desolador ouvir estas pessoas, e “o desespero de saberem que os familiares estão lá e que não há pessoal suficiente para ajudar nos trabalhos de salvamento”.
Ana conta que, nas chamadas, as pessoas se sentem “ansiosas, desesperadas e desoladas com tudo o que está a acontecer”.
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A revolta, conta Ana, nasce das repetidas situações em que a burocracia está a impedir que haja maior celeridade no resgate de vítimas. “Estão também a fazer com que não entrem bens necessários e a impedir a ajuda”, analisa.
Falta de organização nas operações de salvamento
Ana Cristina Monteiro critica a aparente falta de organização. “Não há uma gestão da crise eficiente e isso demonstra-se com a quantidade de imagens de militares na rua, mas militares para impedir o acesso e não para ajudar nas buscas ou para ajudar nos centros onde estão as pessoas a serem acolhidas”, ilustra.
A advogada afirma que além de meios humanos, na Venezuela falta maquinaria e meios tecnológicos como “os equipamentos mais avançados com que se conseguem determinar se ainda há pessoas com vida” debaixo dos escombros.
“Lamentavelmente, a Venezuela não tem nada disso, não tem equipamentos”, concretiza. “Isto demonstra o abandono em que o país tem vivido nos últimos anos”, resume.
Ainda assim, pensa que num momento como este, “numa catástrofe nesta dimensão”, o regime “deveria ser suficientemente maduro e sensível para entender que se não temos as condições de salvamento necessárias, temos que deixar esses outros países que nos querem ajudar a entrar e facilitar essa entrada”, acrescenta.
Saque e vandalismo
Nestes cenários de catástrofe natural, é frequente que se sigam episódios de vandalismo e saque. Algo a que a Venezuela também não está a escapar.
“Também nos têm chegado relatos disso, até de que há pessoas fardadas a entrar nos prédios e a pilhar as poucas coisas que ficaram nas casas que ficaram desalojadas. É lamentável”, refere.
A nível regional na Madeira, ilha onde há uma grande quantidade de venezuelanos, está a ser organizada uma recolha de produtos essenciais para seguirem na próxima sexta-feira para a Venezuela. São eles sobretudo as fórmulas para bebés, os biberons, as fraldas para adultos e para crianças, os protetores de cama e também aqueles colchões de campismo.
Aumentou de 1.450 para 1.719 o número de mortos em resultado dos sismos na Venezuela, avançou esta segunda-feira o presidente da Assembleia Nacional, Jorge Rodriguez.
As autoridades venezuelanas registam, até agora, 5.034 feridos e um total de 15.866 desalojados.
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