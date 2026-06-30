Revolta após sismos na Venezuela. "Há prédios onde ainda não chegaram equipas de resgate"

O telefone de Ana Cristina Monteiro, venezuelana radicada na Madeira há décadas, não parou nos últimos dias. Os telefonemas desesperados sucedem-se. Muitas pessoas continuam sem saber dos familiares ou a receber as piores notícias do outro lado do Atlântico. E há algo que une todas essas chamadas: a revolta.

“As pessoas estão bastante revoltadas porque têm familiares lá, por baixo dos escombros, e há prédios em que ainda não chegou ninguém para fazer o resgate e salvamento”, começa por contar a presidente da Associação de Migrantes Venezuelanos na Madeira (Venecom).

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Para ela é desolador ouvir estas pessoas, e “o desespero de saberem que os familiares estão lá e que não há pessoal suficiente para ajudar nos trabalhos de salvamento”.

Ana conta que, nas chamadas, as pessoas se sentem “ansiosas, desesperadas e desoladas com tudo o que está a acontecer”.