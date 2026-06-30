Venezuela. Orlando já perdeu sete familiares e tem uma prima debaixo de escombros que não será resgatada

De La Guaira à Madeira a distância é de mais de cinco mil quilómetros, mas nesta última semana os olhos, ouvidos e o coração de Orlando de Agrela, venezuelano a viver em Portugal há sete anos, estão do outro lado do Atlântico. Depois de já ter perdido sete primos, na segunda-feira, recebeu mais uma má notícia de La Guaira. E teme que não seja a última.

“Os corpos de segurança não vão fazer o resgate da minha prima Odete. As operações ficaram em suspenso e é outra pessoa que provavelmente vai falecer também. Já passaram 72 horas e a decisão deles foi não fazer o resgate”, lamenta.

A razão apresentada pelas autoridades é a de “que a estrutura do edifício está muito fraca” e há “muito risco de que as equipas de resgate, quando entrarem no prédio, possa vir abaixo”.