Sismos na Venezuela

Venezuela. Orlando já perdeu sete familiares e tem uma prima debaixo de escombros que não será resgatada

30 jun, 2026 - 13:23 • João Carlos Malta

As notícias que este venezuelano, que vive na Madeira, recebe nos últimos dias são quase todas más. Entre mortos e pessoas desaparecidas, a lista de tragédias não tem parado de crescer. Acredita que a seguir à catástrofe, muitos vão querer sair das zonas mais afetadas. Portugal pode ser um destino procurado.

A+ / A-

De La Guaira à Madeira a distância é de mais de cinco mil quilómetros, mas nesta última semana os olhos, ouvidos e o coração de Orlando de Agrela, venezuelano a viver em Portugal há sete anos, estão do outro lado do Atlântico. Depois de já ter perdido sete primos, na segunda-feira, recebeu mais uma má notícia de La Guaira. E teme que não seja a última.

“Os corpos de segurança não vão fazer o resgate da minha prima Odete. As operações ficaram em suspenso e é outra pessoa que provavelmente vai falecer também. Já passaram 72 horas e a decisão deles foi não fazer o resgate”, lamenta.

A razão apresentada pelas autoridades é a de “que a estrutura do edifício está muito fraca” e há “muito risco de que as equipas de resgate, quando entrarem no prédio, possa vir abaixo”.

Revolta após sismos na Venezuela. "Há prédios onde ainda não chegaram equipas de resgate"

Sismos

Revolta após sismos na Venezuela. "Há prédios onde ainda não chegaram equipas de resgate"

Na Madeira, onde há uma grande comunidade de venez(...)

A minha prima está ali dentro e ela não pode sair. Há outros edifícios em que os responsáveis pelo resgate não vão poder fazer o seu trabalho. É muito triste isto, muito triste”, repete.

Orlando aponta críticas ao governo venezuelano, que diz que “não tinha nem as ferramentas, nem estava preparado” para esta catástrofe.

Impotência, tristeza e desespero

Há sete anos na Madeira, este venezuelano nascido em Caracas, lamenta a perda dos sete familiares, com idades entre os 14 e os 59 anos, e confessa que tem sido muito complicado de gerir as emoções. “É muito difícil. Para mim, não só a impotência, é tristeza, é um desespero”, descreve.

Para os sobreviventes, a vida também não está fácil. “Muitas pessoas da minha família perderam tudo”, lamenta.

Há muitos que perderam a casa. “Há primos que ficaram na rua. Perderam o negócio, as suas empresas. Não têm nada e estão a morar na casa da minha família”, refere.

As descrições e as imagens que lhe chegam da Venezuela, levam este homem de 53 anos a dizer que o país parece “uma zona zero”, “uma zona de guerra”.

“Nem na Ucrânia, eu acho que nem a Ucrânia ficou assim”, compara.

A situação é tão desoladora no terreno, que as pessoas começam a temer o futuro. Tanto, que segundo Orlando, muitas já pensam em sair do país. E o destino bem pode ser o Funchal.

“Estão na rua, perderam as suas empresas, as suas casas, e não têm absolutamente nada. Ficaram com a roupa do corpo e nada mais. Há muitas pessoas a dizer que eles querem voltar à Madeira, que existe essa possibilidade de vir para cá, porque perderam tudo”, remata.

Venezuela. Imagens de satélite mostram milhares de edifícios afetados por sismos

Venezuela. Imagens de satélite mostram milhares de edifícios afetados por sismos

NASA estima que perto de 59 mil edifícios tenham s(...)

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Simon procura mãe e irmão nos destroços da casa em La Guaira

Sismo

Simon procura mãe e irmão nos destroços da casa em La Guaira

Imagens aéreas mostram destruição na Venezuela

Imagens aéreas mostram destruição na Venezuela

"O filme de terror" dos abalos na Venezuela

"O filme de terror" dos abalos na Venezuela

O bebé retirado dos escombros e outras histórias de esperança na Venezuela

O bebé retirado dos escombros e outras histórias de es(...)

Ondas de calor fazem aumentar mortes na Europa. É possível prevenir?

Ondas de calor fazem aumentar mortes na Europa. É poss(...)