Sismos na Venezuela
Venezuela. Orlando já perdeu sete familiares e tem uma prima debaixo de escombros que não será resgatada
30 jun, 2026 - 13:23 • João Carlos Malta
As notícias que este venezuelano, que vive na Madeira, recebe nos últimos dias são quase todas más. Entre mortos e pessoas desaparecidas, a lista de tragédias não tem parado de crescer. Acredita que a seguir à catástrofe, muitos vão querer sair das zonas mais afetadas. Portugal pode ser um destino procurado.
De La Guaira à Madeira a distância é de mais de cinco mil quilómetros, mas nesta última semana os olhos, ouvidos e o coração de Orlando de Agrela, venezuelano a viver em Portugal há sete anos, estão do outro lado do Atlântico. Depois de já ter perdido sete primos, na segunda-feira, recebeu mais uma má notícia de La Guaira. E teme que não seja a última.
“Os corpos de segurança não vão fazer o resgate da minha prima Odete. As operações ficaram em suspenso e é outra pessoa que provavelmente vai falecer também. Já passaram 72 horas e a decisão deles foi não fazer o resgate”, lamenta.
A razão apresentada pelas autoridades é a de “que a estrutura do edifício está muito fraca” e há “muito risco de que as equipas de resgate, quando entrarem no prédio, possa vir abaixo”.
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“A minha prima está ali dentro e ela não pode sair. Há outros edifícios em que os responsáveis pelo resgate não vão poder fazer o seu trabalho. É muito triste isto, muito triste”, repete.
Orlando aponta críticas ao governo venezuelano, que diz que “não tinha nem as ferramentas, nem estava preparado” para esta catástrofe.
Impotência, tristeza e desespero
Há sete anos na Madeira, este venezuelano nascido em Caracas, lamenta a perda dos sete familiares, com idades entre os 14 e os 59 anos, e confessa que tem sido muito complicado de gerir as emoções. “É muito difícil. Para mim, não só a impotência, é tristeza, é um desespero”, descreve.
Para os sobreviventes, a vida também não está fácil. “Muitas pessoas da minha família perderam tudo”, lamenta.
Há muitos que perderam a casa. “Há primos que ficaram na rua. Perderam o negócio, as suas empresas. Não têm nada e estão a morar na casa da minha família”, refere.
As descrições e as imagens que lhe chegam da Venezuela, levam este homem de 53 anos a dizer que o país parece “uma zona zero”, “uma zona de guerra”.
“Nem na Ucrânia, eu acho que nem a Ucrânia ficou assim”, compara.
A situação é tão desoladora no terreno, que as pessoas começam a temer o futuro. Tanto, que segundo Orlando, muitas já pensam em sair do país. E o destino bem pode ser o Funchal.
“Estão na rua, perderam as suas empresas, as suas casas, e não têm absolutamente nada. Ficaram com a roupa do corpo e nada mais. Há muitas pessoas a dizer que eles querem voltar à Madeira, que existe essa possibilidade de vir para cá, porque perderam tudo”, remata.
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