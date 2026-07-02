Venezuela à procura de "milagres". "Probabilidade de encontrar pessoas vivas diminuiu muito"

É uma corrida contra o tempo dos profissionais que trabalham para resgatar pessoas com vida dos edifícios colapsados na Venezuela. "Os milagres são possíveis, mas é garantido que a probabilidade de encontrar pessoas ainda vivas diminuiu muito", admite Stefania Trassari, em declarações à Renascença. Esta funcionária das Nações Unidas foi destacada para o Gabinete de Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA) que está a apoiar o Governo venezuelano na coordenação das equipas de resgate, entre as quais está um grupo de 64 portugueses. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Pelo menos "855 edifícios" ruíram completamente, explica Stefania Trassari, sobretudo na zona de La Guaira, nos arredores da capital Caracas. No terreno, a equipa das Nações Unidas tem constatado o impacto “muito forte” dos terramotos. “Há muitos edifícios totalmente colapsados. É muito triste encontrar famílias que perderam tudo. Perderam a casa, perderam os seus familiares. Nós estamos a tentar ajudá-los, junto com as autoridades venezuelanas”. A prioridade é garantir "serviços básicos de comida, alojamento, proteção e também assistência médica”.

Outra preocupação são os corpos dos mortos que continuam debaixo dos escombros e que, à medida que os dias passam, se tornam uma ameaça à saúde pública: “estamos a apoiar as autoridades venezuelanas no manejo desses corpos”, assegura Stefania. "Acesso difícil" às zonas afetadas As autoridades venezuelanas têm sido criticadas pela incapacidade em dar resposta à crise humanitária. A funcionária da ONU sublinha que “seria complicado para qualquer país enfrentar uma situação parecida” face aos danos causados pelos dois sismos de magnitudes 7.2 e 7.5 que ocorreram a 24 de junho, com apenas 39 segundos de intervalo. Stefania garante que estão “a trabalhar num ritmo muito intenso, para poder apoiar as autoridades venezuelanas”, mas reconhece que existe um “desafio no acesso” às zonas afetadas. "Estamos numa zona de acesso complicado. Há uma única estrada. De um lado está a montanha, do outro está o mar. Então, há que encontrar uma forma de chegar a essas pessoa afetadas, que precisam de ajuda humanitária", relata a funcionária humanitária.