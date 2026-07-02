Venezuela à procura de "milagres". "Probabilidade de encontrar pessoas vivas diminuiu muito"

É uma corrida contra o tempo dos profissionais que trabalham para resgatar pessoas com vida dos edifícios colapsados na Venezuela. "Os milagres são possíveis, mas é garantido que a probabilidade de encontrar pessoas ainda vivas diminuiu muito", admite Stefania Trassari, em declarações à Renascença.

Esta funcionária das Nações Unidas foi destacada para o Gabinete de Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA) que está a apoiar o Governo venezuelano na coordenação das equipas de resgate, entre as quais está um grupo de 64 portugueses.

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Pelo menos "855 edifícios" ruíram completamente, explica Stefania Trassari, sobretudo na zona de La Guaira, nos arredores da capital Caracas. No terreno, a equipa das Nações Unidas tem constatado o impacto “muito forte” dos terramotos.

“Há muitos edifícios totalmente colapsados. É muito triste encontrar famílias que perderam tudo. Perderam a casa, perderam os seus familiares. Nós estamos a tentar ajudá-los, junto com as autoridades venezuelanas”. A prioridade é garantir "serviços básicos de comida, alojamento, proteção e também assistência médica”.