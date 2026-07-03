Há 250 anos, a independência dos EUA brindava-se com vinho da Madeira

“Um vinho que celebrou a libertação de um povo”

“Para a Madeira”, relata à Renascença Tiago Freitas, presidente do Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira (IVBAM), “esta efeméride reveste-se de um significado histórico muito particular”. Um dos primeiros pontos de ligação entre Portugal e os Estados Unidos foi o vinho da Madeira – ou simplesmente vinho Madeira. “Não há a menor dúvida em relação a isso”, assevera.

Foi com vinho Madeira que, a 4 de julho de 1776, os “Founding Fathers” (Pais Fundadores, em português) brindaram à independência dos EUA. “Estamos a falar de um vinho que celebrou a libertação de um povo e a autodeterminação de um país”, sublinha.

O vinho Madeira começou a ser exportado para os EUA no final do século XVII, por via marítima. “Aí se percebeu que o próprio vinho começou a ganhar características únicas”, começa por dizer o presidente do IVBAM.

Devido à agitação do mar e às alterações súbitas de temperatura, o vinho da Madeira “chegava muito melhor do que quando saía”, uma vez que os efeitos das viagens lhe conferiam “características únicas de frescura, longevidade e complexidade aromática”, nota.

“O vinho Madeira é um vinho que precisa, de certa forma, de tudo aquilo que os vinhos não precisam e não querem, que é a oxidação”, clarifica, “a oxigenação e a oxidação do vinho permitem-lhe ganhar uma intemporalidade e uma longevidade fora do normal”.

“É possível abrir uma garrafa de vinho da Madeira nos dias de hoje e, passados uns 10, 20 ou 30 anos, o vinho continua bom e ótimo para ser apreciado”, garante.

Estas particularidades, juntamente com a intensificação do comércio atlântico, contribuíram para que este produto madeirense passasse a ser “uma presença regular à mesa dos colonos, nomeadamente em Boston, Nova Iorque e Filadélfia”, onde a independência foi proclamada, recorda.

“Tornou-se, de facto, um grande produto de prestígio junto das famílias mais influentes da Europa e também, naturalmente, do continente americano”, vinca.