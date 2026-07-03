Independência dos EUA
Há 250 anos, a independência dos EUA brindava-se com vinho da Madeira
03 jul, 2026 - 21:57 • *Redação
O brinde que celebrou o nascimento dos Estados Unidos foi feito com vinho da Madeira. Dois séculos e meio após a assinatura da Declaração da Independência, “o país está altamente dividido”, diz administrador da FLAD.
Foi assinada há 250 anos, a 4 de julho, a Declaração da Independência dos Estados Unidos da América (EUA). Os signatários, como Benjamin Franklin ou George Washington, brindaram com Vinho da Madeira e Portugal foi um dos primeiros países a reconhecer a nova nação. Mais de dois séculos depois, a "terra das oportunidades" enfrenta outros desafios e está "altamente dividida".
O documento fundador que “deu as primeiras linhas-guia para a Constituição do país, que ainda hoje é utilizada e que é um documento muito simples, muito reduzido ao essencial”, explica Raquel Abecasis, diretora de comunicação da Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento (FLAD), em declarações à Renascença.
Apesar de Portugal ter uma “velha aliança com a potência colonizadora, que era a Inglaterra”, recorda, “foi o quinto país a reconhecer a independência dos EUA, logo nos primeiros dias”. Isto porque, “de certa forma”, prossegue Raquel Abecasis, “intuiu-se que muito do nosso futuro passaria pela relação com um país grande que estava a nascer e que, no fundo, faz fronteira connosco através do Oceano Atlântico”.
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“Ao longo destes 250 anos tem-se percebido como essa relação transatlântica entre a Europa e os EUA – mas sobretudo entre Portugal e os EUA – tem sido essencial para o nosso desenvolvimento”, diz ainda.
Polarização em “patamares históricos”
Neste momento, os EUA atravessam, “talvez”, um dos momentos “menos felizes” da sua história, diz o norte-americano residente em Portugal, Michael Baum, professor na Universidade Católica Portuguesa e administrador da FLAD, ao programa da Renascença “Da Capa à Contracapa”.
“O país está altamente dividido. A polarização está em patamares históricos neste momento”, lamenta.
“Há muitos jovens que acham que as oportunidades para eles são muito menos aliciantes do que eram para a geração dos seus pais”, afirma, apontando as assimetrias sociais como uma das maiores chagas que os EUA enfrentam atualmente. “Todos os estudos mostram que o nível de desigualdade é maior do que em qualquer momento da nossa história, incluindo os anos 1920”, remata.
Visão semelhante tem o antropólogo luso-americano Miguel Moniz, investigador do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, que, no mesmo programa, afirma que “os imigrantes são utilizados como scapegoats [bodes expiatórios]” nos EUA. No entanto, constata, “o problema é que não são os imigrantes a roubar os trabalhos. São os multimilionários que estão a criar as condições para roubar os trabalhos”, devido, por exemplo, aos investimentos em inteligência artificial.
“Um vinho que celebrou a libertação de um povo”
“Para a Madeira”, relata à Renascença Tiago Freitas, presidente do Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira (IVBAM), “esta efeméride reveste-se de um significado histórico muito particular”. Um dos primeiros pontos de ligação entre Portugal e os Estados Unidos foi o vinho da Madeira – ou simplesmente vinho Madeira. “Não há a menor dúvida em relação a isso”, assevera.
Foi com vinho Madeira que, a 4 de julho de 1776, os “Founding Fathers” (Pais Fundadores, em português) brindaram à independência dos EUA. “Estamos a falar de um vinho que celebrou a libertação de um povo e a autodeterminação de um país”, sublinha.
O vinho Madeira começou a ser exportado para os EUA no final do século XVII, por via marítima. “Aí se percebeu que o próprio vinho começou a ganhar características únicas”, começa por dizer o presidente do IVBAM.
Devido à agitação do mar e às alterações súbitas de temperatura, o vinho da Madeira “chegava muito melhor do que quando saía”, uma vez que os efeitos das viagens lhe conferiam “características únicas de frescura, longevidade e complexidade aromática”, nota.
“O vinho Madeira é um vinho que precisa, de certa forma, de tudo aquilo que os vinhos não precisam e não querem, que é a oxidação”, clarifica, “a oxigenação e a oxidação do vinho permitem-lhe ganhar uma intemporalidade e uma longevidade fora do normal”.
“É possível abrir uma garrafa de vinho da Madeira nos dias de hoje e, passados uns 10, 20 ou 30 anos, o vinho continua bom e ótimo para ser apreciado”, garante.
Estas particularidades, juntamente com a intensificação do comércio atlântico, contribuíram para que este produto madeirense passasse a ser “uma presença regular à mesa dos colonos, nomeadamente em Boston, Nova Iorque e Filadélfia”, onde a independência foi proclamada, recorda.
“Tornou-se, de facto, um grande produto de prestígio junto das famílias mais influentes da Europa e também, naturalmente, do continente americano”, vinca.
EUA importaram “mais de 200 mil litros” de vinho Madeira em 2025
A relação histórica que une os madeirenses aos norte-americanos mantém-se até aos dias de hoje. Atualmente, os EUA são, para o vinho da Madeira, “o segundo mercado de exportação mais importante e o primeiro em termos de países interessados”, revela Tiago Freitas.
Em 2025, “o volume de negócios para aquele país ultrapassou os 2,4 milhões de euros, num volume de mais de 200 mil litros”, relata o presidente do IVBAM, o que se traduz num preço médio de cerca de 12 euros por litro.
E a tendência é o crescimento. Nos primeiros cinco meses deste ano, “o volume de exportação para os Estados Unidos ultrapassou os 90 mil litros”, diz, resultando numa faturação superior a 1,1 milhões de euros, “o que perfaz um aumento de cerca de 20% face ao mesmo período do ano passado e de 14% em relação ao período comum”.
*Edição de Ricardo Vieira