Papa visita Lampedusa
Migrantes chegam a Lampedusa "a precisar sobretudo de cuidados psicológicos”. Mais de 860 morreram ou desapareceram este ano
03 jul, 2026 - 22:50 • Catarina Santos
Papa visita este sábado o pedaço de Itália mais próximo do norte de África, onde o fenómeno migratório não desapareceu. Mais de 182 mil pessoas chegaram pelo Mediterrâneo nos últimos três anos. Responsável da Cruz Vermelha conta que lida diariamente com casos de vítimas de tráfico, de violência motivada por questões de género, mulheres grávidas e muitos menores não acompanhados.
O Papa Leão XIV visita este sábado a ilha de Lampedusa, símbolo do enorme fluxo de migrantes que tentam chegar à Europa. Foi ali que Francisco fez a sua primeira viagem enquanto Papa, em 2013, condenando o que chamou de “globalização da indiferença”. O número de travessias do Mediterrâneo central diminuiu na última década, mas o drama humano permanece.
Desde o início deste ano, mais de 860 migrantes morreram ou desapareceram no Mediterrâneo central. Janeiro foi o mês mais mortífero, com cerca de 430 registos – mais do dobro do mesmo período no ano anterior.
O tema já raramente faz manchetes, mas está longe de desaparecer para quem vive na pequena ilha italiana de Lampedusa. “É importante ter noção dos que chegam e dos que não conseguem chegar”, sublinha Francesca Basile, responsável pelas migrações da Cruz Vermelha italiana. "De todos os que perdem a vida, não só no Mediterrâneo, mas no deserto do Sahara e ao longo das outras rotas migratórias.”
Os vários acordos que a União Europeia fez com países de trânsito como a Líbia, Egito ou Tunísia tiveram como efeito um controlo mais apertado das travessias no norte de África, com milhares de migrantes a ficarem retidos em centros de detenção nesses países.
Migrações
Bispos da UE deixam aviso após votação sobre migrantes: “O Mediterrâneo não pode ser um cemitério silencioso”
Presidente da Comece reage à aprovação do novo Reg(...)
Quem consegue arriscar tem agora de procurar percursos ainda mais perigosos. Além disso, as operações de resgate e salvamento no Mediterrâneo, ainda operadas por várias Organizações Não Governamentais, têm sido fortemente restringidas e dificultadas pelo governo de Georgia Meloni.
“Por vezes recebemos pessoas que ficaram presas antes de atravessarem o Mediterrâneo. A viagem começou antes. Chegam com necessidade de muitos cuidados de saúde, materiais e sobretudo cuidados psicológicos”, adianta Francesca Basile.
Ao centro de recepção de Lampedusa, gerido pela Cruz Vermelha desde 2023, os migrantes chegam com “altos níveis de stress” – causados pela viagem e pelo que lhes aconteceu antes. A responsável da Cruz Vermelha refere casos de vítimas de tráfico, de violência motivada por questões de género, mulheres grávidas e muitos menores não acompanhados.
“Quando falamos de menores não acompanhados, não são apenas crianças, mas também adolescentes, que começaram a sua viagem há muitos anos, quando eram crianças. Chegam sem saber o que lhes vai acontecer e têm de ser apoiados.”
Em Lampedusa, ficam apenas o tempo indispensável para os primeiros cuidados, procedimentos de identificação e para receberem informação básica sobre o que se segue. Depois são transferidos para outras zonas, sobretudo para a Sicília, para iniciarem o processo de pedido de asilo.
Francesca Basile não tem testemunhado conflitos com a população local. “Desde que começámos a gerir o centro de acolhimento, em 2023, tentámos estar próximos da população local e mostrar-lhes que estamos ali para prestar cuidados aos migrantes, mas também para não deixar que se tornem um problema para a ilha”, sustenta.
“Lampedusa tornou-se o símbolo do fenómeno migratório, mas é também símbolo de uma comunidade que é muito resistente e acolhedora”, refere. A Cruz Vermelha mantém um contingente permanente na ilha, para o caso de haver um grande número de chegadas ao mesmo tempo, e há representantes da comunidade que integram as suas equipas. “É muito importante, porque quando saem do trabalho continuam a partilhar com a família e com a comunidade o que viram e como fazem o seu trabalho.”
Migrações
UE aprova novas regras para deportar migrantes para centros fora do bloco europeu
União Europeia alcançou acordo sobre novas regras (...)
Francesca trabalha com migrantes desde 2011 e já ouviu incontáveis histórias – de sofrimento, mas também de esperança. Quando o Papa Leão XIV aterrar na ilha, às 8h da manhã deste sábado, espera ouvir um apelo a que “nenhum migrante seja deixado sozinho" e um reconhecimento do esforço da comunidade e dos agentes humanitários para “apoiar qualquer ser humano em necessidade, independentemente do seu estatuto legal”.
A visita do Papa, acredita a responsável da Cruz Vermelha, será fundamental para voltar a colocar na agenda um problema que nunca deixou de existir.
- Lampedusa, Assis e Rimini na intensa agenda do Papa para Itália
- Seis mortos e 40 desaparecidos em naufrágio na costa de Itália
- 20 pessoas desaparecidas em naufrágio ao largo de Lampedusa
- Barco com 573 pessoas chega à ilha italiana de Lampedusa
- Bispos da UE deixam aviso após votação sobre migrantes: “O Mediterrâneo não pode ser um cemitério silencioso”
- Dois mortos e 71 desaparecidos em naufrágio no Mediterrâneo
- Vinte e dois migrantes morrem ao largo da Grécia após seis dias à deriva no Mediterrâneo
- Lampedusa, Assis e Rimini na intensa agenda do Papa para Itália
- Seis mortos e 40 desaparecidos em naufrágio na costa de Itália
- 20 pessoas desaparecidas em naufrágio ao largo de Lampedusa
- Barco com 573 pessoas chega à ilha italiana de Lampedusa
- Bispos da UE deixam aviso após votação sobre migrantes: “O Mediterrâneo não pode ser um cemitério silencioso”
- Dois mortos e 71 desaparecidos em naufrágio no Mediterrâneo
- Vinte e dois migrantes morrem ao largo da Grécia após seis dias à deriva no Mediterrâneo