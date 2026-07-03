Migrantes chegam a Lampedusa "a precisar sobretudo de cuidados psicológicos”. Mais de 860 morreram ou desapareceram este ano

O Papa Leão XIV visita este sábado a ilha de Lampedusa, símbolo do enorme fluxo de migrantes que tentam chegar à Europa. Foi ali que Francisco fez a sua primeira viagem enquanto Papa, em 2013, condenando o que chamou de “globalização da indiferença”. O número de travessias do Mediterrâneo central diminuiu na última década, mas o drama humano permanece.

Desde o início deste ano, mais de 860 migrantes morreram ou desapareceram no Mediterrâneo central. Janeiro foi o mês mais mortífero, com cerca de 430 registos – mais do dobro do mesmo período no ano anterior.

O tema já raramente faz manchetes, mas está longe de desaparecer para quem vive na pequena ilha italiana de Lampedusa. “É importante ter noção dos que chegam e dos que não conseguem chegar”, sublinha Francesca Basile, responsável pelas migrações da Cruz Vermelha italiana. "De todos os que perdem a vida, não só no Mediterrâneo, mas no deserto do Sahara e ao longo das outras rotas migratórias.”

Os vários acordos que a União Europeia fez com países de trânsito como a Líbia, Egito ou Tunísia tiveram como efeito um controlo mais apertado das travessias no norte de África, com milhares de migrantes a ficarem retidos em centros de detenção nesses países.