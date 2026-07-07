Príncipe Harry em visita ao Reino Unido: reatar de relações expõe feridas abertas

Um convite e duas versões

A grande premissa de que este era o regresso ao Reino Unido para toda a família está agora em risco. Desde que deixou de ser membro ativo da família real, Harry tem estado em disputa relativamente à sua segurança.

O Ravec, o comité executivo para a segurança de figuras públicas, decidiu que, no seu novo estatuto, Harry não tinha direito garantido a segurança financiada pelo Estado. Por isso, em 2025, Harry disse em entrevista: "Não consigo ver um cenário em que vou trazer a minha mulher e filhos de volta ao Reino Unido".

Quando ficou confirmado que, desta vez, também não teria segurança assegurada, a visita familiar passou a singular. Pelo menos para já: é possível que Meghan e os filhos — Archie e Lilibet — se juntem a Harry em Birmingham.

Em Londres estava planeado um dos pontos altos da viagem, o reencontro do Rei Carlos III com os netos.

Com as alterações dos planos, esse encontro pode já não ser possível dado o calendário apertado do rei. Os media ingleses sonhavam com a possibilidade de uma foto de família que unisse todos os netos, apesar de David Yelland, antigo editor do The Sun, ter dito à BBC que as questões "que envolvem essa foto são tão complexas que quase de certeza que não vai acontecer".

"Começas a pensar nas negociações entre os dois lados: quem fica onde, quem fica ao lado do Rei, onde fica a Meghan, etc.", disse. Yelland foi mais longe e disse que seria mais fácil ver "uma foto de Trump e Putin juntos".

Havia, ainda assim, notas de esperança. Depois de um encontro privado com o Rei em 2025, o primeiro em anos, Harry tinha até convite para ficar hospedado em Buckingham, residência oficial de Carlos III. E aqui começa nova disputa familiar.

Harry diz que aceitou o convite, mas que foi depois retirado, dizendo-se desapontado com a decisão. Buckingham rejeita essa versão e, em comunicado, confirma que Harry não ficará hospedado no Palácio porque respondeu fora do prazo. Assim, não foi possível criar as condições necessárias para o receber.

Fora dos planos estará também um encontro com o príncipe William, sinal das relações extremadas entre os dois. Segundo comentadores especializados nas questões da família real, William não está particularmente focado em encontrar um caminho de reconciliação com o irmão, seu padrinho de casamento.

A visita que tanto prometia para o reatar das relações está longe de ser um conto de fadas e, mais uma vez, mostrou que as feridas que levaram Harry a mudar-se para os EUA continuam abertas. A ideia de uma nova era nas relações familiares continua a ser isso mesmo, uma ideia só.