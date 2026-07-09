Venezuela. Secretário de Estado descreve cenário "devastador" em La Guaria

“Neste momento, para já, não noto isso, e também estamos numa fase em que as pessoas ainda estão sem saber o que fazer, e esta ou aquela fase do acidente pode acontecer de qualquer maneira, e nós analisaremos todas as situações que nos surjam para procurarmos dar uma resposta em conformidade”, perspetiva.

O secretário de Estado das Comunidades foi com a força aérea para uma estada de três dias na Venezuela em que ajudou a transportar alguma ajuda para as operações no terreno.

Emídio Sousa detalha o material que foi entregue.

“Nós viemos com ajuda humanitária, estamos na fase 2 de apoio à Venezuela e aos nossos descendentes, que é agora a parte da ajuda humanitária. Viemos com dois aviões da Força Aérea, carregados de material médico, kits de alimentação, conforto, duas ambulâncias, seguidas pela luz vermelha, completamente equipadas, que podem fazer de posto médico no terreno. Uma tonelada e meia de material materiais e ferramentas para pequenas intervenções nesta situação”, remata.