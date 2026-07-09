Sismos
Venezuela. Secretário de Estado descreve cenário "devastador" em La Guaria
09 jul, 2026 - 14:28 • João Carlos Malta
“O cenário de destruição é absolutamente devastador, as pessoas estão a fazer todos os esforços para evitar remover escombros, mas as esperanças de encontrar pessoas com vida já praticamente não existem”, lamenta.
"Devastador." É assim que o secretário de Estado das Comunidades, Emídio Sousa, descreve o que os seus olhos viram em La Guaria, na Venezuela, onde estará até sábado.
Emídio Sousa viajou ontem com a Força Aérea e seguiu logo para o terreno para ver in loco a devastação que resultou dos dois sismos que ocorreram há mais de duas semanas.
“O cenário de destruição é absolutamente devastador, as pessoas estão a fazer todos os esforços para evitar remover escombros, mas as esperanças de encontrar pessoas com vida já praticamente não existem”, lamenta.
“Agora haverá muitos cadáveres, muita gente perdeu alojamento, perdeu tudo, estão a viver em tendas, é um cenário verdadeiramente terrível, verdadeiramente devastador”, repete.
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O secretário de Estado esteve também com elementos da comunidade portuguesa e lusodescendente e relata o estado de espirito que encontrou.
“Muita dor. De qualquer maneira, notei muita solidariedade e pessoas no terreno permanentemente disponíveis para ajudar e pessoas a transportarem permanentemente bem as alimentares e água”, descreve o governante
Há quase dez anos, em 2017, a instabilidade política na Venezuela com falta de segurança generalizada no país levou muitos portugueses e lusodescendentes a sair daquele país e regressar a Portugal para recomeçar a vida.
O grau de devastação fez com que alguns antecipassem um movimento semelhante, algo que Emidio Sousa afasta para já.
“Neste momento, para já, não noto isso, e também estamos numa fase em que as pessoas ainda estão sem saber o que fazer, e esta ou aquela fase do acidente pode acontecer de qualquer maneira, e nós analisaremos todas as situações que nos surjam para procurarmos dar uma resposta em conformidade”, perspetiva.
O secretário de Estado das Comunidades foi com a força aérea para uma estada de três dias na Venezuela em que ajudou a transportar alguma ajuda para as operações no terreno.
Emídio Sousa detalha o material que foi entregue.
“Nós viemos com ajuda humanitária, estamos na fase 2 de apoio à Venezuela e aos nossos descendentes, que é agora a parte da ajuda humanitária. Viemos com dois aviões da Força Aérea, carregados de material médico, kits de alimentação, conforto, duas ambulâncias, seguidas pela luz vermelha, completamente equipadas, que podem fazer de posto médico no terreno. Uma tonelada e meia de material materiais e ferramentas para pequenas intervenções nesta situação”, remata.
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Os sismos registados na Venezuela em 24 de junho causaram pelo menos 3.811 mortos e 16.740 feridos, segundo o mais recente balanço oficial.
Entre os mortos, há pelo menos 102 portugueses e lusodescendentes, e outros 57 estão desaparecidos ou incontactáveis.
Vários países, incluindo Portugal e outros Estados da União Europeia, enviaram equipas de busca e salvamento para a Venezuela.
A base de operações da missão portuguesa de resposta aos sismos está sediada em Catia la Mar, em La Guaira, zona de grande concentração de portugueses e lusodescendentes e uma das mais afetadas.
Os sismos de magnitude 7,2 e 7,5 ocorreram a 200 quilómetros de Caracas, com menos de um minuto de intervalo, e foram seguidos por mais de 1.100 réplicas, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos.
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