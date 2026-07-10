O que já sabemos sobre o incêndio em Almería?

Quem são as vítimas?

As autoridades indicam que muitas vítimas serão estrangeiras, sobretudo britânicas e belgas. Quatro corpos foram encontrados dentro de um carro com volante à direita, o que levou a Junta da Andaluzia a admitir que possam ser britânicos.

Sete pessoas morreram ao tentar fugir das chamas por uma saída alternativa. Segundo as autoridades, essa opção acabou por se transformar numa armadilha sem saída. Duas pessoas do mesmo grupo conseguiram sobreviver.

Qual a explicação de tantas vítimas mortais?

O conselheiro andaluz da Presidência, Saúde e Emergências, Antonio Sanz, disse que parte das mortes está relacionada com a decisão de algumas pessoas seguirem um percurso diferente do itinerário de evacuação indicado pelas autoridades.

Que meios estão mobilizados?

O dispositivo integra meios da Junta da Andaluzia e do Governo espanhol. O Infoca mobilizou 180 bombeiros, 21 equipas e nove camiões. A Unidade Militar de Emergências (UME) foi accionada pelo Governo espanhol, a pedido da Junta da Andaluzia, elevando para cerca de 640 o número total de operacionais envolvidos.

A Guardia Civil tem destacados 160 operacionais, apoiados por 52 veículos, dois helicópteros e dois drones.

A Unidade Militar de Emergências (UME) participa na operação com 220 efetivos e 70 veículos.

O Ministério para a Transição Ecológica e o Desafio Demográfico enviou quatro aviões anfíbios e um helicóptero para apoiar o combate às chamas.

A Proteção Civil mobilizou 34 operacionais e dois veículos.

Como se compara este incêndio com outros registados em Espanha?

Com um balanço provisório de 12 mortos, o incêndio de Los Gallardos é já o mais mortífero alguma vez registado na Andaluzia e um dos mais letais em Espanha.

Segundo os dados divulgados pelas autoridades espanholas, apenas dois incêndios florestais registaram um número superior de mortos: o de Lloret de Mar, em 1979, com 21 vítimas mortais, e o da ilha de La Gomera, em 1984, com 20 mortos.

Qual foi o incêndio mais mortífero do século XXI em Espanha até agora?

Até ao incêndio de Los Gallardos, o fogo de Guadalajara, em 2005, era o mais mortífero do século XXI em Espanha, com 11 vítimas mortais, entre bombeiros florestais e agentes ambientais.