O que já sabemos sobre o incêndio em Almería?

As chamas deflagraram na noite de quinta-feira e já consumiram cerca de 3000 hectares numa zona de difícil acesso, marcada por ventos fortes, vegetação seca e numerosas habitações dispersas. O combate ao incêndio mobiliza centenas de operacionais e meios terrestres e aéreos, enquanto prosseguem as buscas por desaparecidos e a investigação às causas do fogo.

Onde começou o incêndio?

O incêndio deflagrou na noite de quinta-feira na zona de Los Gallardos, na província de Almería, na Andaluzia.

Qual é o balanço conhecido até agora?

Até ao momento, há 12 mortos, 23 desaparecidos, oito feridos e cerca de 600 desalojados. Quatro dos feridos estão em estado grave, com queimaduras.

Quantas pessoas foram realojadas?

Das 600 pessoas retiradas da zona, 193 já foram realojadas num teatro em Lubrín, num pavilhão em Garrucha e num convento em Bédar.

O que terá provocado o fogo?

A principal hipótese das autoridades aponta para a queda de um poste elétrico junto a uma estrada perto de Los Gallardos. Um alerta para o 112 referiu a queda de um cabo preso a um poste elétrico no quilómetro 511 da N-340-A, no município de Antas.

Que zona foi afetada?

O fogo já atingiu cerca de 3000 hectares, sobretudo em Los Gallardos, município com cerca de 3200 habitantes. As chamas avançaram também em direção à zona de El Pinar, perto de Bédar.

Porque está a ser tão difícil controlar o incêndio?

O vento, com rajadas de 50 quilómetros por hora, a vegetação seca e a orografia dificultam o combate. A zona tem barrancos de difícil acesso e muitas casas isoladas em áreas florestais.