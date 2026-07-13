Buscas "palmo a palmo". A estratégia de Almería para procurar os desaparecidos dos incêndios

Foi “metro a metro”, “palmo a palmo”. As expressões são usadas pela comandante nacional da Proteção Civil de Espanha, Virginia Barcones, em entrevista à Renascença, na manhã desta segunda-feira, para descrever os esforços das autoridades para encontrar mais vítimas mortais que pudessem ter ficado para trás, depois de um fogo devastador que já fez 13 mortos.

A incerteza em relação ao número de desaparecidos, que chegou a ser noticiado serem 23, também muito pela falta de certezas em relação à identidade das vítimas mortais, fez com que as buscas no terreno por mais pessoas mortas não tivesse cessado até domingo.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



No terreno, estiveram 101 efetivos de diferentes corpos de intervenção. Tiveram a missão de inspecionar mais de 250 habitações.

A Unidade Militar de Emergências, a Guarda Civil e também 12 grupos de voluntários da Proteção Civil, em conjunto, disponibilizaram 61 efetivos para, com as equipas caninas de busca, “poderem localizar e inspecionar metro a metro, palmo a palmo” um vasto terreno.