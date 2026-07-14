Investigação

"Agarrei-lhe as pernas: Se morrermos, morremos juntos". Mulher de passageiro sugado de avião relata pânico no ar

14 jul, 2026 - 22:42 • Catarina Magalhães

Ljubisa Karović continua internado com queimaduras e ferimentos após o maior susto da sua vida. Mulher conta que não largou o marido, que já estava fora da aeronave até ao peito. Acidente está em investigação.

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Para a mulher do passageiro, "o mais importante é ele estar vivo", apesar de continuar hospitalizado para curar as queimaduras e os ferimentos nas mãos e de ainda não conseguir comunicar. Foto: Facebook/Karovic Ljubisa
Para a mulher do passageiro, "o mais importante é ele estar vivo", apesar de continuar hospitalizado para curar as queimaduras e os ferimentos nas mãos e de ainda não conseguir comunicar. Foto: Facebook/Karovic Ljubisa
Passageiros disseram ter ouvido algo semelhante a uma explosão segundos antes do vidro partir. Fotomontagem: Reuters
Passageiros disseram ter ouvido algo semelhante a uma explosão segundos antes do vidro partir. Fotomontagem: Reuters

Cinco dias depois de ter sido parcialmente sugado para fora de um avião da companhia Ryanair, Ljubisa Karović, de 61 anos, "não se lembra de tudo o que aconteceu", está "gravemente ferido e em estado de choque", revelou a mulher Svetlana Grković à emissora pública grega ERT citada pela BBC News.

Após uma janela se ter partido devido a uma peça que se soltou, o incidente levou à despressurização da cabine e, apesar de estar com o cinto colocado que lhe "salvou a vida", "metade do corpo dele ficou fora do avião".

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"Mal o vidro partiu, ele já estava fora até ao peito. Reagi imediatamente e agarrei-lhe as pernas. Pensei: 'Se morrermos, morremos juntos'."

Já depois de ter perdido a consciência por três vezes e de tentar impedir o pior ao colocar uma mala contra a janela – que também acabou por ser "sugada para o exterior" –, a mulher conseguiu puxá-lo para dentro da aeronave com a ajuda de outros dois passageiros.

Agora, "sempre que ouve falar de aviões começa a tremer", lamenta a companheira.

O voo da Ryanair tinha como destino o Aeroporto de Memmingen, na Alemanha, mas 30 minutos depois da descolagem foi forçado a aterrar de emergência no Aeroporto de Salónica, na Grécia.

Voo da Ryanair faz aterragem de emergência após passageiro ser parcialmente sugado para fora do avião

Grécia

Voo da Ryanair faz aterragem de emergência após passageiro ser parcialmente sugado para fora do avião

Pedaço do motor soltou-se e partiu janela, que lev(...)

No caminho de volta, "as máscaras de oxigénio caíram e instalou-se o caos", mas, segundo o comunicado da empresa, "a aeronave aterrou normalmente e os passageiros voltaram ao terminal".

Sem nenhuma informação confirmada pelos investigadores da Ryanair, os passageiros disseram ter ouvido algo semelhante a uma explosão.

Para a mulher do passageiro, "o mais importante é ele estar vivo", apesar de continuar hospitalizado para curar as queimaduras e os ferimentos nas mãos e de ainda não conseguir comunicar.

"Também estou muito fragilizada psicologicamente... temi pelas nossas vidas. Tive medo que o avião se despenhasse", contou a companheira.

Outros passageiros sem conseguir respirar normalmente também pensaram, por momentos, que os pilotos iriam perder o controlo do avião.

Segundo os meios de comunicação locais, o caso está a ser investigado pela autoridade grega de investigação de Segurança Aérea e Ferroviária.

Porém, segundo um especialista contratado pela família, o acidente deveu-se a uma avaria no motor que soltou uma pá ou tratou-se de uma falha interna do avião.

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