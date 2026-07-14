"Agarrei-lhe as pernas: Se morrermos, morremos juntos". Mulher de passageiro sugado de avião relata pânico no ar

Cinco dias depois de ter sido parcialmente sugado para fora de um avião da companhia Ryanair, Ljubisa Karović, de 61 anos, "não se lembra de tudo o que aconteceu", está "gravemente ferido e em estado de choque", revelou a mulher Svetlana Grković à emissora pública grega ERT citada pela BBC News.

Após uma janela se ter partido devido a uma peça que se soltou, o incidente levou à despressurização da cabine e, apesar de estar com o cinto colocado que lhe "salvou a vida", "metade do corpo dele ficou fora do avião".

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"Mal o vidro partiu, ele já estava fora até ao peito. Reagi imediatamente e agarrei-lhe as pernas. Pensei: 'Se morrermos, morremos juntos'."

Já depois de ter perdido a consciência por três vezes e de tentar impedir o pior ao colocar uma mala contra a janela – que também acabou por ser "sugada para o exterior" –, a mulher conseguiu puxá-lo para dentro da aeronave com a ajuda de outros dois passageiros.

Agora, "sempre que ouve falar de aviões começa a tremer", lamenta a companheira.