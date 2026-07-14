Histórico. Cai o último muro da Europa continental em Gibraltar

O Reino Unido recorda que Gibraltar ficou de fora do Acordo de Comércio e Cooperação entre Londres e Bruxelas após o Brexit, criando o risco de uma "fronteira rígida" que ameaçava a economia do território e a vida de milhares de trabalhadores transfronteiriços.

O novo tratado elimina a necessidade de controlos fronteiriços demorados na fronteira terrestre, cria condições para novas ligações aéreas e abre novas oportunidades de crescimento económico.

Os residentes de Gibraltar poderão continuar a atravessar a fronteira com Espanha utilizando o cartão de residência, enquanto os cidadãos espanhóis poderão fazê-lo com o documento nacional de identidade. Já quem chegar ao aeroporto de Gibraltar será sujeito a controlos fronteiriços realizados por autoridades de Gibraltar e de Espanha, num modelo semelhante ao aplicado em algumas ligações internacionais europeias.

"É uma sensação muito especial ver uma cerca cair"

Na cerimónia de assinatura, o comissário europeu Maroš Šefčovič destacou o significado político e simbólico do acordo.

"Hoje marca um momento verdadeiramente histórico. Orgulho-me de assinar este acordo com o Reino Unido sobre Gibraltar", afirmou.

O responsável europeu recordou que foram necessários "quatro anos de negociações pacientes e complexas" para alcançar um entendimento.

Para Šefčovič, o resultado traduz-se em "prosperidade partilhada, cooperação mais estreita e não mais obstáculos para cerca de 15 mil pessoas que atravessam todos os dias entre Espanha e Gibraltar".

O comissário europeu sublinhou ainda o simbolismo do fim da vedação fronteiriça: "É uma sensação muito especial ver uma cerca cair. Aguardo agora com expectativa o êxito da aplicação deste acordo."

Londres fala num "acordo histórico"

Segundo o Governo britânico, o tratado "proporciona segurança económica e comercial às pessoas e empresas de Gibraltar, salvaguarda a soberania britânica e protege o funcionamento autónomo das instalações militares do Reino Unido".

O ministro britânico para a Europa, Stephen Doughty, classificou igualmente o entendimento como "um acordo histórico".

"Este acordo histórico traz segurança para o povo e as empresas de Gibraltar, protege a soberania britânica e as nossas instalações militares e conta com o total apoio do Governo e do Parlamento de Gibraltar", afirmou.