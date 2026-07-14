Histórico. Cai o último muro da Europa continental em Gibraltar

14 jul, 2026 - 15:40 • Olímpia Mairos

Reino Unido e União Europeia assinam tratado que elimina a vedação entre Gibraltar e Espanha, facilita a circulação na fronteira e garante maior estabilidade económica ao território britânico após o Brexit.

A+ / A-

O Reino Unido e a União Europeia assinaram esta terça-feira, em Bruxelas, o tratado que define o novo enquadramento das relações com Gibraltar, concretizando o acordo político alcançado no ano passado para ultrapassar uma das principais consequências do Brexit para o território britânico.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O tratado foi assinado pelo comissário europeu para o Comércio, Maroš Šefčovič, pelo ministro britânico para a Europa, Stephen Doughty, pelo ministro dos Negócios Estrangeiros de Espanha, José Manuel Albares e pelo ministro-chefe de Gibraltar, Fabian Picardo.

Fim da vedação que dividia Gibraltar e Espanha

O acordo prevê a livre circulação de pessoas e mercadorias entre Gibraltar e Espanha, garantindo maior segurança jurídica para residentes, trabalhadores e empresas e eliminando o risco de uma fronteira rígida após a saída do Reino Unido da União Europeia.

Um dos aspetos mais simbólicos do tratado é o desaparecimento da vedação que separa Gibraltar da cidade espanhola de La Línea de la Concepción, considerada "o último muro da Europa continental". Erguida há 117 anos, a barreira, com cerca de 1,2 quilómetros, marca a fronteira terrestre entre o território britânico e Espanha e concentra o principal ponto de passagem de pessoas e veículos.

Todos os dias, cerca de 15 mil trabalhadores atravessam esta fronteira, mais de metade da força de trabalho de Gibraltar, razão pela qual Londres e Bruxelas consideram essencial garantir uma circulação fluida.

O Reino Unido recorda que Gibraltar ficou de fora do Acordo de Comércio e Cooperação entre Londres e Bruxelas após o Brexit, criando o risco de uma "fronteira rígida" que ameaçava a economia do território e a vida de milhares de trabalhadores transfronteiriços.

O novo tratado elimina a necessidade de controlos fronteiriços demorados na fronteira terrestre, cria condições para novas ligações aéreas e abre novas oportunidades de crescimento económico.

Os residentes de Gibraltar poderão continuar a atravessar a fronteira com Espanha utilizando o cartão de residência, enquanto os cidadãos espanhóis poderão fazê-lo com o documento nacional de identidade. Já quem chegar ao aeroporto de Gibraltar será sujeito a controlos fronteiriços realizados por autoridades de Gibraltar e de Espanha, num modelo semelhante ao aplicado em algumas ligações internacionais europeias.

"É uma sensação muito especial ver uma cerca cair"

Na cerimónia de assinatura, o comissário europeu Maroš Šefčovič destacou o significado político e simbólico do acordo.

"Hoje marca um momento verdadeiramente histórico. Orgulho-me de assinar este acordo com o Reino Unido sobre Gibraltar", afirmou.

O responsável europeu recordou que foram necessários "quatro anos de negociações pacientes e complexas" para alcançar um entendimento.

Para Šefčovič, o resultado traduz-se em "prosperidade partilhada, cooperação mais estreita e não mais obstáculos para cerca de 15 mil pessoas que atravessam todos os dias entre Espanha e Gibraltar".

O comissário europeu sublinhou ainda o simbolismo do fim da vedação fronteiriça: "É uma sensação muito especial ver uma cerca cair. Aguardo agora com expectativa o êxito da aplicação deste acordo."

Londres fala num "acordo histórico"

Segundo o Governo britânico, o tratado "proporciona segurança económica e comercial às pessoas e empresas de Gibraltar, salvaguarda a soberania britânica e protege o funcionamento autónomo das instalações militares do Reino Unido".

O ministro britânico para a Europa, Stephen Doughty, classificou igualmente o entendimento como "um acordo histórico".

"Este acordo histórico traz segurança para o povo e as empresas de Gibraltar, protege a soberania britânica e as nossas instalações militares e conta com o total apoio do Governo e do Parlamento de Gibraltar", afirmou.

O governante salientou que "Gibraltar esteve no centro destas negociações desde o início", acrescentando que "o seu futuro económico e milhares de empregos dependiam da descoberta de uma solução prática para os desafios criados pelo Brexit".

Stephen Doughty garantiu ainda que "o nosso apoio a Gibraltar permanece tão sólido quanto o Rochedo", considerando que o tratado "abre um novo capítulo com a União Europeia e Espanha, apoiando o emprego, o crescimento e a prosperidade em ambos os lados da fronteira".

O acordo conta com o apoio integral do ministro-chefe Fabian Picardo, do Governo de Gibraltar e do Parlamento do território, que o aprovou por unanimidade. O executivo britânico sublinha que o Governo de Gibraltar esteve envolvido nas negociações desde o primeiro momento até à conclusão do tratado.

Aplicação imediata do tratado

O Reino Unido conquistou Gibraltar à Coroa espanhola ao abrigo do Tratado de Utrecht, em 1713, que pôs fim à Guerra da Sucessão de Espanha. Desde então, o território permanece sob soberania britânica, apesar das sucessivas reivindicações espanholas.

O Reino Unido e a União Europeia acordaram que o tratado será aplicado provisoriamente a partir de 15 de julho, permitindo que os seus efeitos práticos entrem imediatamente em vigor enquanto decorrem os processos formais de ratificação.

Para Londres e Bruxelas, o acordo encerra vários anos de negociações complexas e abre uma nova fase nas relações entre Gibraltar, Espanha e a União Europeia, procurando assegurar a estabilidade económica e a livre circulação num dos pontos mais sensíveis deixados pelo Brexit.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

"O mais difícil foi ver idosos a chorar, pensavam ter perdido tudo"

Espanha

"O mais difícil foi ver idosos a chorar, pensavam ter perdido tudo"

Jorge Jesus "soltou a língua". Os melhores momentos da apresentação do novo "mister" de Portugal

Jorge Jesus "soltou a língua". Os melhores momentos da(...)

"Quando se ama o que se faz, não pode correr mal". O adeus à voz rouca de Bonnie Tyler

"Quando se ama o que se faz, não pode correr mal". O a(...)

Ministro da Educação evita responder a alunos

Ministro da Educação evita responder a alunos

Lampedusa: "Mortos são vítimas das decisões e das que faltaram"

Lampedusa: "Mortos são vítimas das decisões e das que (...)