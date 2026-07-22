Sérvio sugado em voo da Ryanair: "O estrondo está sempre presente quando fecho os olhos para dormir"

A usar um colar cervical, que vai usar até perceber se será necessária uma intervenção cirúrgica, Ljubisa acrescenta ao jornal britânico: “É o ruído antes do caos, o ruído que está sempre presente quando fecho os olhos para dormir.”

Ljubisa Karović ficou com queimaduras e contusões visíveis no braço direito, que se estendem até à axila e ao peito.

“Tenho sorte”, afirma ao Guardian. “Não me lembro de grande coisa e ainda me doem a cabeça e o pescoço, mas continuo vivo. Pode ter sido o cinto de segurança, o facto de ainda estar preso. Mas talvez seja o destino. Acredito em Deus e agradeço-Lhe todos os dias”, acrescenta.

"O Ljubisa esteve à beira da morte"



O advogado grego da vítima, Vasilis Tsiaras, descreve este pai de dois filhos, de constituição magra, como “estando vivo por engano”.

“O Ljubisa esteve à beira da morte”, diz. “Quando a cabina perdeu pressão, foi projetado pela janela, da cintura para cima, e perdeu imediatamente a consciência. Estava naquele avião a caminho da Alemanha para celebrar o aniversário do irmão. Em vez disso, a 15 000 pés, acabou com a cabeça e o braço direito fora da aeronave, enquanto esta se deslocava a uma velocidade superior a 600 km/h. Imaginem só! Ele olhou para a morte, para aquele outro mundo, e voltou”