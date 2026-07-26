Fogo não dá tréguas em ​Espanha e França. Quase 300 mil pessoas confinadas ou retiradas

O Serviço de Proteção Civil de Espanha recebeu a ajuda de mais quatro aviões de combate a incêndios: dois provenientes de Itália e dois da Grécia, enviados no âmbito do mecanismo de resposta da União Europeia.

Portugal enviou uma força de 128 operacionais, que vão combater as chamas na zona de Ávila.

A Força Operacional Conjunta integra elementos da Proteção Civil nacional, da Força Especial de Proteção Civil, dos corpos de bombeiros voluntários da Sub-Região de Beiras e Serra da Estrela e da Unidade de Emergência de Proteção e Socorro da GNR.

Incêndios com "dimensão nunca antes vista" em França



Em França, a situação agravou-se este sábado no departamento de Gironda. As chamas estão agora a 30 quilómetros de Bordéus.

Desde o início dos incêndios florestais, esta semana, cerca de 197 mil pessoas foram evacuadas nos departamentos franceses de Gironda e Landes, na região de Bordéus.

Isabel Vicente, uma portuguesa que vive em Bordéus, disse à Renascença que ao final da tarde deste sábado “o vento tornou a virar” e o fumo está de novo a cercar a cidade. "Fechamos tudo e estamos dentro de casa, mas não há por enquanto ordem para evacuar a zona”, sublinhou.

"Os incêndios que estão a atingir o nosso país alcançaram uma dimensão nunca antes vista", escreveu o primeiro-ministro francês, Sébastien Lecornu, na rede social X.

"Esperamos um combate longo e muito difícil", declarou mais tarde o ministro do Interior, Laurent Nunez, aos jornalistas.

Durante o mês de julho, as temperaturas máximas na região francesa afetada pelos incêndios atingiram, em média, os 32,2 graus Celsius, o que representa um valor 7,3 graus acima da média das temperaturas máximas registadas entre 1961 e 1990, segundo dados do Reuters Climate Monitor.

As Forças Armadas francesas foram mobilizadas para apoiar os bombeiros, perante a dimensão dos incêndios.

Na tarde de sábado, um avião de transporte militar A400M, o maior da frota francesa, juntou-se às operações, lançando produto retardante sobre uma área florestal em chamas.