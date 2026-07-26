Fogo não dá tréguas em Espanha e França. Quase 300 mil pessoas confinadas ou retiradas
26 jul, 2026 - 01:49 • Ricardo Vieira, com Pereira Ramos (correspondente em Madrid)
Os incêndios em Madrid e em Ávila atingiram 45 mil hectares. Situação de emergência nacional alargada à província de Toledo. Em França, o primeiro-ministro diz que os incêndios "alcançaram uma dimensão nunca antes vista".
Quase 300 mil pessoas estão confinadas ou foram retiradas em Espanha e França devido aos grandes incêndios que lavram há vários dias.
O Governo de Espanha alargou este sábado a emergência nacional à província de Toledo, na comunidade de Castela-Mancha, dia em que uma pessoa morreu num fogo em Valência.
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Os incêndios em Madrid e em Ávila atingiram 45 mil hectares e obrigaram a confinar ou a retirar de casa quase 90 mil pessoas, até agora.
Foram evacuadas até este sábado à noite um total de 16 localidades em Ávila, 12 em Madrid e 11 em Toledo.
Incêndios
Força de 128 operacionais portugueses vai enfrentar "incêndio complexo" em Espanha
“É uma força constituída por elementos habituados (...)
O comandante da Unidade Militar de Emergências (UME) afirmou, sobre os incêndios em Ávila e Madrid, que "ainda não estão dominados, mas a situação geral está sob controlo".
O vento forte e o calor estão a dificultar a missão dos bombeiros.
O ministro espanhol da Administração Interna, Fernando Grande-Marlaska, admitiu que o sábado “não foi um dia positivo” no combate às chamas.
Alerta que a noite "não vai ser fácil", mas admite que a situação "poderá melhorar ligeiramente" no domingo.
O Serviço de Proteção Civil de Espanha recebeu a ajuda de mais quatro aviões de combate a incêndios: dois provenientes de Itália e dois da Grécia, enviados no âmbito do mecanismo de resposta da União Europeia.
Portugal enviou uma força de 128 operacionais, que vão combater as chamas na zona de Ávila.
A Força Operacional Conjunta integra elementos da Proteção Civil nacional, da Força Especial de Proteção Civil, dos corpos de bombeiros voluntários da Sub-Região de Beiras e Serra da Estrela e da Unidade de Emergência de Proteção e Socorro da GNR.
Incêndios com "dimensão nunca antes vista" em França
Em França, a situação agravou-se este sábado no departamento de Gironda. As chamas estão agora a 30 quilómetros de Bordéus.
Desde o início dos incêndios florestais, esta semana, cerca de 197 mil pessoas foram evacuadas nos departamentos franceses de Gironda e Landes, na região de Bordéus.
Isabel Vicente, uma portuguesa que vive em Bordéus, disse à Renascença que ao final da tarde deste sábado “o vento tornou a virar” e o fumo está de novo a cercar a cidade. "Fechamos tudo e estamos dentro de casa, mas não há por enquanto ordem para evacuar a zona”, sublinhou.
"Os incêndios que estão a atingir o nosso país alcançaram uma dimensão nunca antes vista", escreveu o primeiro-ministro francês, Sébastien Lecornu, na rede social X.
"Esperamos um combate longo e muito difícil", declarou mais tarde o ministro do Interior, Laurent Nunez, aos jornalistas.
Durante o mês de julho, as temperaturas máximas na região francesa afetada pelos incêndios atingiram, em média, os 32,2 graus Celsius, o que representa um valor 7,3 graus acima da média das temperaturas máximas registadas entre 1961 e 1990, segundo dados do Reuters Climate Monitor.
As Forças Armadas francesas foram mobilizadas para apoiar os bombeiros, perante a dimensão dos incêndios.
Na tarde de sábado, um avião de transporte militar A400M, o maior da frota francesa, juntou-se às operações, lançando produto retardante sobre uma área florestal em chamas.