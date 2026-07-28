Espaço

A Terra é uma esfera perfeita? Imagem da NASA revela que o planeta é uma batata

28 jul, 2026 - 19:15 • Diogo Camilo

Afinal, a representação mais fiel da forma da Terra não é a de uma bola redonda. Um modelo da NASA mostra como a gravidade molda o planeta e explica porque existem "montanhas" e "vales" invisíveis que estão espalhados pelo globo.

A+ / A-
Sabia que nos Açores o nível médio do mar é mais elevado? Veja o novo vídeo da NASA
Veja o vídeo.

O homo sapiens teve que viver mais de 300 mil anos até o primeiro humano dar a ideia de que a Terra era redonda. Estávamos no século VI a.C. e Pitágoras defendeu que a Terra seria esférica, por a considerá-la a forma geométrica perfeita.

Mais de 2.500 anos depois, a mais recente visualização da NASA mostra o planeta Terra como uma espécie de batata, com várias deformações e longe de ser uma bola perfeita.

Isto porque, devido à rotação da Terra, o planeta apresenta um ligeiro achatamento nos polos e uma saliência na região do equador. Assim, e em resposta à gravidade da Terra e à rotação da Terra, o planeta assume a forma de um geóide.

O modelo em geóide mostra como seria a superfície do oceano se fosse influenciada apenas pela gravidade, sem os efeitos das marés, correntes ou ventos.

Estas diferenças, com várias elevações e desníveis, são causadas pela distribuição de material no interior da Terra, que não é igual em todo o lado. Em regiões com rochas ou magma mais denso, há uma força gravitacional ligeiramente maior, o que leva a estas elevações — maiores em regiões como o Chile e Equador, à zona da Indonésia ou à região dos Açores e da Islândia.

Também pode explorar o modelo do geóide da Terra aqui.

Do lado contrário, regiões com material de menor densidade criam espécies de "vales", onde a gravidade é mais fraca — como é o caso da Índia e do Sri Lanka.

Na visualização da NASA, as variações estão exageradas em 10 mil vezes. Na realidade, as diferenças reais do geóide são de apenas algumas dezenas de metros de altitude e seriam impossíveis de detetar a olho nu.

Com este modelo, o ponto mais alto do campo gravitacional da Terra está localizado perto da Islândia, com mais 85 metros de altitude que a média. Do lado contrário, a sul da Índia está o ponto mais baixo do campo gravitacional, com um vale de 106 metros abaixo da média.

Estas imagens foram captadas a partir de um modelo científico construído a partir de mais de mil milhões de observações feitas por 19 satélites ao longo de 15 anos.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

“Chamas ainda estão fora de controle” na região de Bordéus, diz autarca luso-descendente

França

“Chamas ainda estão fora de controle” na região de Bordéus, diz autarca luso-descendente

Luís Represas, 50 anos a perseguir miragens. "O 25 de Abril pôs-me a música no colo"

Luís Represas, 50 anos a perseguir miragens. "O 25 de (...)

Jovens querem "fazer mil euros” no sistema Volta

Jovens querem "fazer mil euros” no sistema Volta

Descontentes com resultados, alunos pedem revisão de nota

Descontentes com resultados, alunos pedem revisão de n(...)

A Odisseia de Alexandre. O filme dos exames nacionais

A Odisseia de Alexandre. O filme dos exames nacionais