A Terra é uma esfera perfeita? Imagem da NASA revela que o planeta é uma batata

O homo sapiens teve que viver mais de 300 mil anos até o primeiro humano dar a ideia de que a Terra era redonda. Estávamos no século VI a.C. e Pitágoras defendeu que a Terra seria esférica, por a considerá-la a forma geométrica perfeita.

Mais de 2.500 anos depois, a mais recente visualização da NASA mostra o planeta Terra como uma espécie de batata, com várias deformações e longe de ser uma bola perfeita.

Isto porque, devido à rotação da Terra, o planeta apresenta um ligeiro achatamento nos polos e uma saliência na região do equador. Assim, e em resposta à gravidade da Terra e à rotação da Terra, o planeta assume a forma de um geóide.

O modelo em geóide mostra como seria a superfície do oceano se fosse influenciada apenas pela gravidade, sem os efeitos das marés, correntes ou ventos.

Estas diferenças, com várias elevações e desníveis, são causadas pela distribuição de material no interior da Terra, que não é igual em todo o lado. Em regiões com rochas ou magma mais denso, há uma força gravitacional ligeiramente maior, o que leva a estas elevações — maiores em regiões como o Chile e Equador, à zona da Indonésia ou à região dos Açores e da Islândia.

Também pode explorar o modelo do geóide da Terra aqui.

Do lado contrário, regiões com material de menor densidade criam espécies de "vales", onde a gravidade é mais fraca — como é o caso da Índia e do Sri Lanka.

Na visualização da NASA, as variações estão exageradas em 10 mil vezes. Na realidade, as diferenças reais do geóide são de apenas algumas dezenas de metros de altitude e seriam impossíveis de detetar a olho nu.

Com este modelo, o ponto mais alto do campo gravitacional da Terra está localizado perto da Islândia, com mais 85 metros de altitude que a média. Do lado contrário, a sul da Índia está o ponto mais baixo do campo gravitacional, com um vale de 106 metros abaixo da média.

Estas imagens foram captadas a partir de um modelo científico construído a partir de mais de mil milhões de observações feitas por 19 satélites ao longo de 15 anos.