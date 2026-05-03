O Código Farioli | Episódio 1: Il Gatto

Neste episódio ouvimos o pai Massimo, o olheiro da Atalanta que o acompanhou desde os seis anos, o treinador que o levou do Margine Coperta -- o clube logo ao lado de casa -- até ao Freccia Azzurra, em Pisa, onde os antigos colegas de equipa até hoje torcem por ele.

O Código Farioli é um podcast narrativo em cinco episódios. A história de um treinador em busca de redenção, para ouvir (e, em breve, ver) aqui.

Neste episódio foram utilizados sons do arquivo da ESPN holandesa.

A ideia original, produção, entrevistas, e guião são de Eduardo Soares da Silva.

A sonoplastia é da Beatriz Martel Garcia, com apoio do Diogo Casinha, Paulo Teixeira e José Luís Moreira.

A revisão e coordenação multimédia é da Catarina Santos.

A concepção gráfica é do Rodrigo Machado.

Redes sociais a cargo da Daniela Espírito Santo.

O apoio à produção é do Rui Leitão e da Inês Braga Sampaio.

A coordenação Bola Branca é do Luís Aresta e Hugo Tavares da Silva.

A coordenação editorial dos podcasts Renascença é da Maria João Cunha.

As vozes que ouvimos nas dobragens deste primeiro episódio são do David Carronha, André Rodrigues, João Cunha, Pedro Caeiro, Vítor Mesquita, Hugo Monteiro, Alexandre Abrantes Neves, João Maldonado, Luís Aresta e Sérgio Costa.



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