Episódio 1 - "A porta de casa ficou aberta"

11 nov, 2025 - 07:00 • Redação
O primeiro episódio do podcast Renascença “O Retorno das Três Irmãs” mergulha na memória de quatro mulheres marcadas pela descolonização de Angola.
A narrativa alterna entre a história de São, Lília e Suzete Fernandes, três irmãs nascidas e criadas em Porto Alexandre, Angola, e a de Cloé, jovem lisboeta que cresceu em Luanda.
“Uma vez estava a estender roupa no quintal. Rebentam bombas. Tiroteio. A minha filha mais velha agarra na irmã ao contrário, cabeça para baixo. ‘Mãe, vamos fugir, vamos fugir... tem muitos tiros’”, recorda São.
Entre as memórias familiares, há espaço para o retrato de Angola em desagregação. A adesão de Lília e Suzete à JURA, a juventude da UNITA, dá conta da politização rápida da juventude branca angolana, muitas vezes desinformada sobre o contexto mais amplo do conflito. O entusiasmo é rapidamente substituído por desilusão, medo e hostilidade crescente.
Em paralelo, o testemunho de Cloé traz uma visão diferente da capital. Artista e trabalhadora da Telecine, assiste ao desenrolar do pós-25 de Abril em Luanda, dividida entre a esperança de mudança e o choque com a violência nas ruas.
A família acaba por partir antes dela. Cloé resiste mais um mês, até perceber que não poderá regressar à sua casa no km 30. “Vim de férias. Era só um mês, até a poeira assentar. Já passaram 50 anos. Nunca mais voltei. E não quero voltar”, afirma.
O episódio acompanha ainda o colapso da ordem pública, o início dos confrontos entre movimentos, o assalto às casas dos colonos e a tensão vivida pelas famílias. “Dormíamos no chão com medo das balas”, conta São.
Quando a violência chega também ao sul de Angola, a família Fernandes percebe que não pode ficar. “Ficou a chave na porta. Quem lá quisesse entrar, entrasse”, lembra São.
O episódio termina com a aproximação à operação de repatriamento conhecida como Ponte Aérea, uma das maiores da história da aviação civil, organizada com apoio internacional após pressão de oficiais destacados em Angola.
A família das três irmãs embarca a 25 de outubro de 1975, num dos últimos barcos de Moçâmedes para Luanda.
“O Retorno das Três Irmãs” está disponível todas as terças-feiras, entre 11 de novembro e 9 de dezembro. O segundo episódio estreia no dia 18 de novembro.
O podcast foi escrito e editado pelos jornalistas Catarina Santos, Lara Castro e Fábio Monteiro. A imagem gráfica é de Rodrigo Machado e a sonorização de Beatriz Martel Garcia.
Este é um podcast Renascença com o apoio da TAP.