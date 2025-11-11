Em paralelo, o testemunho de Cloé traz uma visão diferente da capital. Artista e trabalhadora da Telecine, assiste ao desenrolar do pós-25 de Abril em Luanda, dividida entre a esperança de mudança e o choque com a violência nas ruas.

A família acaba por partir antes dela. Cloé resiste mais um mês, até perceber que não poderá regressar à sua casa no km 30. “Vim de férias. Era só um mês, até a poeira assentar. Já passaram 50 anos. Nunca mais voltei. E não quero voltar”, afirma.

O episódio acompanha ainda o colapso da ordem pública, o início dos confrontos entre movimentos, o assalto às casas dos colonos e a tensão vivida pelas famílias. “Dormíamos no chão com medo das balas”, conta São.

Quando a violência chega também ao sul de Angola, a família Fernandes percebe que não pode ficar. “Ficou a chave na porta. Quem lá quisesse entrar, entrasse”, lembra São.

O episódio termina com a aproximação à operação de repatriamento conhecida como Ponte Aérea, uma das maiores da história da aviação civil, organizada com apoio internacional após pressão de oficiais destacados em Angola.

A família das três irmãs embarca a 25 de outubro de 1975, num dos últimos barcos de Moçâmedes para Luanda.

“O Retorno das Três Irmãs” está disponível todas as terças-feiras, entre 11 de novembro e 9 de dezembro. O segundo episódio estreia no dia 18 de novembro.

O podcast foi escrito e editado pelos jornalistas Catarina Santos, Lara Castro e Fábio Monteiro. A imagem gráfica é de Rodrigo Machado e a sonorização de Beatriz Martel Garcia.

