Cem pães e uma fuga caótica. Ouça o episódio 2 do podcast "O Retorno das Três Irmãs"

Neste segundo episódio do podcast "O Retorno das Três Irmãs", a família Fernandes inicia a fuga para a metrópole. Quase todos os vizinhos e conhecidos já partiram. Na manhã de 25 de outubro de 1975 — e depois de meses a tentar encontrar forma de permanecer em Angola —, dez membros da família estão na fila para entrar no cargueiro “Lobito”, que deverá ser o último barco a fazer a ligação entre Moçâmedes, no sul do país, e Luanda, onde esperam embarcar num dos muitos voos da Ponte Aérea.

Através dos relatos de São, Lília e Suzete, o ouvinte é convidado a fazer a viagem de um dia e meio num navio sobrelotado e sem condições mínimas de higiene. Quando chegam à capital angolana, vão passar dias a acumular fome e medo em horas de espera intermináveis, num quartel ainda controlado pelas forças militares portuguesas.

"As casas de banho sem condições nenhumas, né? Para nos lavarmos tínhamos que pegar numa lata de salsichas e ir buscar água da chuva", recorda São, a irmã mais velha.



A matriarca da família tinha mandado as filhas comprar dezenas de pães para a viagem, mas a gestão das reservas complica-se à medida que o tempo passa. O cansaço vai entorpecendo a multidão. Já só querem sair de Luanda e deixar para trás o clima de guerra civil que cresce a cada dia.

Mas, quando finalmente chega a ordem para se dirigirem ao aeroporto, a confusão intensifica-se e a família é engolida num turbilhão de gente. "Os aviões iam chegando, iam carregando as pessoas... Não era por nomes, não tínhamos bilhetes: era por números. O avião tinha 700 lugares? 1,2, 3, 4... enchiam o avião... Não vai mais ninguém daqui...", conta Suzete, a irmã mais nova, que na altura tinha 14 anos.