Uma casa no Hotel do Mar. Ouça o episódio 3 do podcast "O Retorno das Três Irmãs"

25 nov, 2025 - 07:00 • Redação

Entre 1975 e 1977, milhares de retornados são alojados em hotéis, pensões e parques de campismo. Em Sesimbra, o Hotel do Mar acolhe as três irmãs Fernandes. À janela, o oceano é o mesmo que em Porto Alexandre, mas tudo o resto mudou. Durante um ano e meio, vivem entre a reinvenção e a perda, fazem amigos. Cinquenta anos depois, é tempo de revisitar o hotel que foi casa.

A+ / A-
Uma casa no Hotel do Mar - Episódio 3

Já é de noite quando o autocarro da Mundial Turismo encosta na Avenida dos Náufragos, em Sesimbra. É aqui que encontramos as irmãs Fernandes no terceiro episódio do podcast “O Retorno das Três Irmãs”. “Chegámos, era noitinha. Lembro-me sempre do bater das ondas. Muita confusão na minha cabeça. Senti-me perdida”, recorda Lília.

Naquele fim de 1975, Portugal vivia um momento de indefinição política. O turismo quase desaparecera e os hotéis esvaziaram-se. Agostinho Tecelão, rececionista do Hotel do Mar, recorda: “Foi o período mais difícil para a hotelaria. Não sabíamos se havia dinheiro para pagar os ordenados.”

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

Ao mesmo tempo, no aeroporto de Lisboa acumulavam-se milhares de pessoas sem terem para onde ir. O Instituto de Apoio ao Retorno de Nacionais (IARN) faz então acordos com várias unidades hoteleiras. Os retornados começam a ocupar esses quartos deixados por turistas.

No Hotel do Mar, as irmãs Fernandes tentam adaptar-se, recomeçar as suas vidas. Suzete volta à escola. Lília sente o fim da intimidade familiar. O pai, José, regressa à pesca. “Levaram o meu pai para a doca para fazer caixas, para ganhar dinheiro para o tabaco. Depois arranjaram um barco, que era o Sesimbrense, que até chamavam o barco pirata”, lembra Lilia.

São, a mais velha, recebe a notícia inesperada de uma gravidez. “Eu gostava de ter sete filhos. Hoje não tenho por causa do Mário Soares e do Rosa Coutinho. É isso que eu digo sempre. Esse plano ficou pelo caminho.”

Já vinha grávida de Angola. Jorge, o terceiro filho, vai nascer no Hotel do Mar.

Cem pães e uma fuga caótica. Ouça o episódio 2 do podcast "O Retorno das Três Irmãs"

Cem pães e uma fuga caótica. Ouça o episódio 2 do podcast "O Retorno das Três Irmãs"

Outubro de 1975. Em vésperas da independência de A(...)

Por essa altura, o termo “retornado” já era usado por toda a gente – e até em documentos oficiais. Marques Valentim, que então era fotojornalista na Agência Europeia de Imprensa, traduz o termo em duas imagens. "Os retornados são os contentores, em Alcântara, e são as imagens de muitos retornados à espera do barco a descarregar os contentores".

Mais de 100 navios tinham feito a viagem para evacuar os bens de quem fugia de Angola e Moçambique. A imagem destes caixotes, junto ao Padrão dos Descobrimentos, ficaria como símbolo maior do fim do império. Os despojos das colónias, devolvidos ao sítio onde tudo tinha começado.

Retornados, Alcântara, 1975/76. Foto: Marques Valentim
Retornados, Alcântara, 1975/76. Foto: Marques Valentim
Retornados, Alcântara, 1975/76. Foto: Marques Valentim
Retornados, Alcântara, 1975/76. Foto: Marques Valentim
Retornados, Alcântara, 1975/76. Foto: Marques Valentim
Retornados, Alcântara, 1975/76. Foto: Marques Valentim

Episódio 1 - A porta de casa ficou aberta

Podcast "O Retorno das Três Irmãs"

Episódio 1 - A porta de casa ficou aberta

As vozes de quatro mulheres dão corpo ao primeiro (...)

Regresso ao hotel, 50 anos depois

Passados 50 anos, Suzete e Fernando — um amigo da época, que também morava no Hotel do Mar — voltam à antiga “casa”. Descobrem espaços transformados, mas também recantos intactos. Atravessam salas, escadas e muitas memórias.

Os quartos agora têm outra numeração, mas as marcas do passado ainda se adivinham nas divisões. No piso 1, encontram o quarto onde Fernando dormia. “Este era o quarto da minha malandragem. Tinha três camas. Era eu, um primo e mais um... Virgílo, não é? Na altura havia cá uma aparelhagem. E havia um disco que era do Neil Diamond. Eu ouvi [muito] aquele disco. Estava farto das gaivotas e do Neil Diamond. Fui obrigado a gostar.”

A visita termina no bar do hotel, com vista para a marginal. “Isto é muito bonito. Esta a imagem é a recordação que eu tenho, quando chegámos: o mar”, conta Suzete.

O Retorno das Três Irmãs

Podcast Renascença

O Retorno das Três Irmãs

Perto de meio milhão de portugueses fugiram das an(...)

Todas as terças-feiras fica disponível um novo episódio do podcast “O Retorno das Três Irmãs”. O quarto episódio estreia-se a 2 de dezembro.

Este podcast narrativo foi escrito e editado pelos jornalistas Catarina Santos, Lara Castro e Fábio Monteiro. A imagem gráfica é de Rodrigo Machado e a sonorização de Beatriz Martel Garcia.

Este é um podcast Renascença com o apoio da TAP.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

Dez anos dos atentados de Paris. "Ainda é o inferno hoje"

Dez anos dos atentados de Paris. "Ainda é o inferno ho(...)

Robô dançarino na Web Summit

Robô dançarino na Web Summit

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?