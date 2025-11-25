Uma casa no Hotel do Mar. Ouça o episódio 3 do podcast "O Retorno das Três Irmãs"

Já é de noite quando o autocarro da Mundial Turismo encosta na Avenida dos Náufragos, em Sesimbra. É aqui que encontramos as irmãs Fernandes no terceiro episódio do podcast “O Retorno das Três Irmãs”. “Chegámos, era noitinha. Lembro-me sempre do bater das ondas. Muita confusão na minha cabeça. Senti-me perdida”, recorda Lília.

Naquele fim de 1975, Portugal vivia um momento de indefinição política. O turismo quase desaparecera e os hotéis esvaziaram-se. Agostinho Tecelão, rececionista do Hotel do Mar, recorda: “Foi o período mais difícil para a hotelaria. Não sabíamos se havia dinheiro para pagar os ordenados.”

Ao mesmo tempo, no aeroporto de Lisboa acumulavam-se milhares de pessoas sem terem para onde ir. O Instituto de Apoio ao Retorno de Nacionais (IARN) faz então acordos com várias unidades hoteleiras. Os retornados começam a ocupar esses quartos deixados por turistas.

No Hotel do Mar, as irmãs Fernandes tentam adaptar-se, recomeçar as suas vidas. Suzete volta à escola. Lília sente o fim da intimidade familiar. O pai, José, regressa à pesca. “Levaram o meu pai para a doca para fazer caixas, para ganhar dinheiro para o tabaco. Depois arranjaram um barco, que era o Sesimbrense, que até chamavam o barco pirata”, lembra Lilia.

São, a mais velha, recebe a notícia inesperada de uma gravidez. “Eu gostava de ter sete filhos. Hoje não tenho por causa do Mário Soares e do Rosa Coutinho. É isso que eu digo sempre. Esse plano ficou pelo caminho.”

Já vinha grávida de Angola. Jorge, o terceiro filho, vai nascer no Hotel do Mar.