Uma casa no Hotel do Mar. Ouça o episódio 3 do podcast "O Retorno das Três Irmãs"

25 nov, 2025 - 07:00 • Redação
Já é de noite quando o autocarro da Mundial Turismo encosta na Avenida dos Náufragos, em Sesimbra. É aqui que encontramos as irmãs Fernandes no terceiro episódio do podcast “O Retorno das Três Irmãs”. “Chegámos, era noitinha. Lembro-me sempre do bater das ondas. Muita confusão na minha cabeça. Senti-me perdida”, recorda Lília.
Naquele fim de 1975, Portugal vivia um momento de indefinição política. O turismo quase desaparecera e os hotéis esvaziaram-se. Agostinho Tecelão, rececionista do Hotel do Mar, recorda: “Foi o período mais difícil para a hotelaria. Não sabíamos se havia dinheiro para pagar os ordenados.”
Ao mesmo tempo, no aeroporto de Lisboa acumulavam-se milhares de pessoas sem terem para onde ir. O Instituto de Apoio ao Retorno de Nacionais (IARN) faz então acordos com várias unidades hoteleiras. Os retornados começam a ocupar esses quartos deixados por turistas.
No Hotel do Mar, as irmãs Fernandes tentam adaptar-se, recomeçar as suas vidas. Suzete volta à escola. Lília sente o fim da intimidade familiar. O pai, José, regressa à pesca. “Levaram o meu pai para a doca para fazer caixas, para ganhar dinheiro para o tabaco. Depois arranjaram um barco, que era o Sesimbrense, que até chamavam o barco pirata”, lembra Lilia.
São, a mais velha, recebe a notícia inesperada de uma gravidez. “Eu gostava de ter sete filhos. Hoje não tenho por causa do Mário Soares e do Rosa Coutinho. É isso que eu digo sempre. Esse plano ficou pelo caminho.”
Já vinha grávida de Angola. Jorge, o terceiro filho, vai nascer no Hotel do Mar.
Por essa altura, o termo “retornado” já era usado por toda a gente – e até em documentos oficiais. Marques Valentim, que então era fotojornalista na Agência Europeia de Imprensa, traduz o termo em duas imagens. "Os retornados são os contentores, em Alcântara, e são as imagens de muitos retornados à espera do barco a descarregar os contentores".
Mais de 100 navios tinham feito a viagem para evacuar os bens de quem fugia de Angola e Moçambique. A imagem destes caixotes, junto ao Padrão dos Descobrimentos, ficaria como símbolo maior do fim do império. Os despojos das colónias, devolvidos ao sítio onde tudo tinha começado.
Passados 50 anos, Suzete e Fernando — um amigo da época, que também morava no Hotel do Mar — voltam à antiga “casa”. Descobrem espaços transformados, mas também recantos intactos. Atravessam salas, escadas e muitas memórias.
Os quartos agora têm outra numeração, mas as marcas do passado ainda se adivinham nas divisões. No piso 1, encontram o quarto onde Fernando dormia. “Este era o quarto da minha malandragem. Tinha três camas. Era eu, um primo e mais um... Virgílo, não é? Na altura havia cá uma aparelhagem. E havia um disco que era do Neil Diamond. Eu ouvi [muito] aquele disco. Estava farto das gaivotas e do Neil Diamond. Fui obrigado a gostar.”
A visita termina no bar do hotel, com vista para a marginal. “Isto é muito bonito. Esta a imagem é a recordação que eu tenho, quando chegámos: o mar”, conta Suzete.
Este podcast narrativo foi escrito e editado pelos jornalistas Catarina Santos, Lara Castro e Fábio Monteiro. A imagem gráfica é de Rodrigo Machado e a sonorização de Beatriz Martel Garcia.
