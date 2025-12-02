O filho que regressou, o irmão que ficou. Ouça o episódio 4 do podcast "O Retorno das Três Irmãs"

02 dez, 2025 - 07:00 • Redação
No quarto episódio do podcast da Renascença “O Retorno das Três Irmãs”, viajamos até Angola. É lá que hoje vive Jorge, filho de São, uma das irmãs Fernandes. E é também lá que vive Norberto Baptista, irmão de Fernando, um dos retornados que também ficou alojado no Hotel do Mar, em Sesimbra.
Nascido em Portugal, Jorge carrega a herança emocional e histórica da família que fugiu, em 1975, na Ponte Aérea. Em 2011, durante a crise da troika, surgiu a oportunidade de ir trabalhar para Luanda. E não hesitou. “Foi ouro sobre azul. Ir conhecer a tão famosa Angola, que eu só tinha lembranças [das conversas] na sala de jantar, à mesa”, conta.
Jorge espera encontrar em Angola um sítio alegre, ser recebido como quem volta a casa, depois de muito tempo ausente. Mas, chegado a Luanda, de onde fugiu ainda na barriga da mãe, encontra apenas um vazio.
“Costumo dizer que das lembranças coloniais só ficou a cultura do chicote. Mais nada. As boas lembranças não são faladas porque não interessa, e o que foi mal feito está vincado. O que foi bem feito, o que foi deixado de cultural, de enriquecimento, ou já desapareceu ou não é valorizado. Portanto, eu acho que houve um apagão, um apagão do império português nas colónias”, explica.
Jorge demora muito tempo a perceber o porquê desse apagão. Apenas em 2016, quando leva os pais a Angola, encontra um desfecho. “Fecho o ciclo.” Tinham passado quarenta e um anos desde a fuga para a metrópole.
Há 50 anos, separaram-se muitas famílias. Filhos que ficaram em Angola e viram os pais partir. Irmãos que se despediram e passaram a viver vidas paralelas, em continentes diferentes, e com perspetivas distintas do que foi a Ponte Aérea. Foi isso que aconteceu com Fernando e Norberto Baptista.
Quando se dá a Ponte Aérea, Fernando, com 18 anos, vem de avião via Luanda, com uma tia, e vai parar a Sesimbra. Norberto, com 22 anos, fica em Benguela a proteger as propriedades da família e acaba por fazer toda a sua vida em Angola.
“Nós tivemos uma educação extremamente religiosa e eu lembro-me, todos os dias à noite, quando o meu pai rezava o terço ou a minha mãe, havia sempre uma avé-maria contra o comunismo”, recorda Norberto.
Apesar da pequena diferença de idade, Norberto teve acesso, ainda antes da Ponte Aérea, ao preço do colonialismo português. Em 1973, vai trabalhar para a Junta Autónoma de Estradas, no Moxico, e depara-se diariamente com os custos da guerra.
“Uma das imagens que eu tenho, que não é muito agradável, era que o cemitério ficava depois das nossas instalações e via com muita frequência passar uma carrinha com um caixão lá em cima com a bandeira portuguesa.”
Após o 25 de Abril, Angola entra em convulsão e a independência começa a pairar no horizonte. Em julho de 1974, Norberto ainda é chamado a cumprir o serviço militar obrigatório por Portugal. “Fiz parte de um grupo de recrutas que não aceitou jurar a bandeira portuguesa. Achávamos que não fazia muito sentido, sendo nós cidadãos angolanos”, lembra.
O serviço militar de Norberto dura apenas sete meses. No arranque de 1975, a morar em Benguela, só vê gente acelerada a fazer as malas para fugir. “A gente olhava para o lado direito, via o vizinho a fazer caixotes. Olhava para o lado esquerdo, via o vizinho a fazer caixotes.”
Norberto nunca foge de Angola. Torna-se selecionador nacional da seleção angolana feminina de andebol e professor universitário. Consegue, a custo, manter a maior parte das propriedades da família. A casa onde vive agora foi construída pelo pai nos anos 60.
Não foi fácil para quem ficou. E não foi fácil para quem veio. Ou terá sido? Descubra no quarto episódio como se desenham as memórias, em diferentes perspectivas, do que aconteceu há 50 anos.
Este podcast narrativo foi escrito e editado pelos jornalistas Catarina Santos, Lara Castro e Fábio Monteiro. A imagem gráfica é de Rodrigo Machado e a sonorização de Beatriz Martel Garcia.
