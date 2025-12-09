Enquanto houver Kimbares. Ouça o último episódio do podcast "O Retorno das Três Irmãs"

Almeirim, 3 de maio. Estamos na Quinta da Feiteira para o 16.º Encontro dos Antigos Moradores de Porto Alexandre: os Kimbares.

Acompanhamos Lília e Suzete. São, a irmã mais velha, não veio por causa da morte ainda recente do marido, Arlindo. “Não consigo ir. Pela memória do meu marido. É a primeira vez que me vão ver e pronto. Eles sabem todos.”

No quinto e último episódio do podcast “O Retorno das Três Irmãs”, da Renascença, cruzamo-nos com um pedaço de Porto Alexandre, congelado no tempo. Mais de 280 Kimbares – contando com filhos, netos e até bisnetos – lutam para manter o passado angolano vivo.

O primeiro encontro dos Kimbares – termo aplicado às populações angolanas que foram trabalhar para Porto Alexandre e que adotaram os hábitos dos colonos portugueses – aconteceu em 2007, em Portimão.

A ideia foi de Adélia Vaz, antiga professora de Desenho de Lília e Suzete. “Um dia lembrei-me assim: 'E se eu for convidar pessoas de lá para nos juntarmos aqui e fazermos um almoço?' E foi assim. Começaram as pessoas a aparecer, a aparecer... São 30, são 40, são 50. E eu para o senhor do restaurante: 'Olhe, devem ser 60.' Quando dei por mim, tinha 180. A partir daí, começou a festa dos Kimbares. Gostaram, vieram de todos os lados”, conta a professora.

De encontro em encontro à procura das raízes

Desde 2007, o encontro dos Kimbares percorreu o país. Para alguém como Célia Barreto, que apenas tinha dois anos quando saiu de Moçâmedes, é uma forma de estar em contacto com as suas raízes.

“O que eu me revejo em Angola não é o visual, porque não tenho. O que eu revejo em Angola — ser angolana, ser diferente — são as palavras, a educação, a união, que a minha avó Virgínia e o meu avô César nos incutiram. Porque são valores que nunca vai haver igual”, explica.

Walter Estrela também era muito pequeno quando saiu de Porto Alexandre. Tinha apenas sete anos. E hoje vem a estes encontros para acompanhar a mãe e manter viva a memória do pai — João Estrela, jogador de futebol que foi três vezes campeão de Angola e três vezes melhor jogador de Angola.

“As pessoas falam dele com carinho. Ele devia ser mesmo um grande jogador de futebol”, diz, orgulhoso. "Quando falam nele... eu gosto de acreditar que ele hoje está aí dentro."

Tanto Walter como o irmão Wilson seguiram as pisadas do pai. Foram jogadores de futebol em Portugal. Walter passou pelo Vitória de Guimarães, Académica, Gil Vicente e outros clubes. Mas o momento mais importante da sua carreira está ligado à terra onde nasceu. Em 1996, os irmãos Estrela foram convidados a representar a seleção de Angola na Taça das Nações Africanas, na África do Sul. “Significou um orgulho enorme.”